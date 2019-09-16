Москаль крепок задним умом: Украина обозлила венгров Закарпатья

16.09.2019, Киев, Игорь Петров

Принятый во времена Петра Порошенко новый языковой закон нарушает ряд международных обязательств Украины и ссорит ее со странами-соседями.

Об этом на телеканале NewsOne заявил ушедший в отставку после смены власти экс-губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, который при Порошенко предпочитал не устраивать громких демаршей и оставаться в насиженном кресле, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Конфликт начался на языковой почве. Кода был принят закон о языке, я говорил, что это неприемлемо для Закарпатья. Мы подписывали Европейскую хартии региональных языков, у нас есть закон о национальных меньшинствах, мы подписывали Европейскую рамочную конвенцию о национальных меньшинствах. Там везде написано, что национальные меньшинства имеют право изучать родной язык в дошкольных, начальных, средних и высших учебных заведениях.

Госпожа Гриневич (экс-министр образования Украины, – ред.) сделала только в дошкольных и начальных. Надо был дать время перейти – физика, химия, геометрия – все изучалось на венгерском, румынском, словацком.

Я сказал – почему вы идете на обострение с Венгрией? Венгрия очень ревниво относится к своей диаспоре», – сказал Москаль.