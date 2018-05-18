18.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Москаль “нашел” в Ужгороде тайник с оружием 5-го управления ФСБ

В ночь на 18 мая в Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий выявили тайник с боеприпасами – четыре реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22 и 22 ручные противопехотные гранаты РГД-5 с запалами. И гранатометы, и гранаты в исправном состоянии и готовы к применению.

Об этом сообщило областное управление СБУ.

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В свою очередь, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте заявил, что выявленный в Ужгороде арсенал якобы готовили “агенты ФСБ” для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области.

“Изъятые оружие с боеприпасами имеют прямое отношение к 5 разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР. Этот арсенал припасли для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую ФСБ уже годами готовит. Факт исключения оружия свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные провалы своих спецопераций на Закарпатье, ФСБ не оставляет надежду расшатать здесь ситуацию, чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины на границе с Евросоюзом”, – написал Москаль.