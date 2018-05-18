18.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
  552 просмотров
Закарпатье, Криминал, Местная власть, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Москаль “нашел” в Ужгороде тайник с оружием 5-го управления ФСБ


В ночь на 18 мая в Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий выявили тайник с боеприпасами – четыре реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22 и 22 ручные противопехотные гранаты РГД-5 с запалами. И гранатометы, и гранаты в исправном состоянии и готовы к применению.

Об этом сообщило областное управление СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


В свою очередь, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте заявил, что выявленный в Ужгороде арсенал якобы готовили “агенты ФСБ” для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области.

“Изъятые оружие с боеприпасами имеют прямое отношение к 5 разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР. Этот арсенал припасли для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую ФСБ уже годами готовит. Факт исключения оружия свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные провалы своих спецопераций на Закарпатье, ФСБ не оставляет надежду расшатать здесь ситуацию, чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины на границе с Евросоюзом”, – написал Москаль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть