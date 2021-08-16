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16.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
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Москаль: «Никакого Штайнмайера! У нас нагло забрали Дебальцево»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно думать о том, как войти в историю, а потому...

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно думать о том, как войти в историю, а потому он должен найти в себе силы заявить, что имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство неприемлема

Об этом в эфире в эфире телеканала «Украина 24» бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы находимся в состоянии войны, не нужно думать о рейтингах, о втором сроке – закончить эту войну и войти в историю Украины. Да, сегодня Билецкий говорит правду, что хотят имплементировать [«формулу Штайнмайера»], что хотят то, хотят это», – заявил Москаль.

«Насколько я знаю, наоборот – нет. И все сигналы, которые сегодня поступают от власти, свидетельствуют о противоположном», – возразил ведущий.

«Это должен сказать президент Украины, который отвечает по внешней политике и является главнокомандующим ВСУ. Он должен сказать, что это сегодня неприемлемо, и не спекулируйте на этом, никто не будет имплементировать «формулу Штайнмайера», – объяснял Москаль.



«Но тогда нас смогут обвинить в невыполнении «Минска» и еще в невыполнении меморандума после последней встречи лидеров Нормандской четверки», – напомнил журналист.

«Скажите мне, Дебальцево по Минским соглашениям кому принадлежало? Украине. А как его нагло на моих глазах забрали! А мы ничего», – запротестовал экс-гауляйтер.

Напомним, что формула была предложена в 2016 году тогдашним главой МИД ФРГ Франком-Валтером Штайнмайером. Представляет собой алгоритм реализации Минска-2. Согласно формуле Штайнмайера, предполагается вступление в силу на временной основе закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в день голосования на местных выборах, проведенных на этих территориях, и вступление в силу на постоянной основе после признания их ОБСЕ честными и свободными.

При этом Киев все пять лет увиливает и отказывается от реализации положений этой формулы.

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