Москаль подал в отставку и оказался противником томоса

23.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Закарпатье, где более шести сотен приходов и десятки монастырей УПЦ МП, не только не восприняли созданную при активном участии Петра Порошенко ПЦУ – в период выборной кампании страшно было даже произносить слово «томос» на встречах с людьми.

Такое признание в интервью «uzhgorod.net» после победы Владимира Зеленского сделал возглавлявший во время выборов областной избирательный штаб Порошенко глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не ожидал такого разрыва между кандидатами, но показатели по Закарпатью довольно предсказуемы. Мы даже увеличили процент поддержки Петра Порошенко по сравнению с первым туром на более 5% и достигли почти 16,7% в итоге. Еще раз подчеркну, что не считаю такие результаты трагедией. Трагедией будут неоправданные ожидания населения, в очередной раз голосовали за «мессию», – прокомментировал Москаль результаты второго тура, в которых и 80,67 голосов закарпатцев досталось Зеленскому.

По его словам, на Закарпатье очень неоднозначно восприняли реализованые реформы и лозунги.

«Я в свое время даже боялся произносить слово «томос», так как имеем 640 общин Московского Патриархата, 32 монастыря», – признался Москаль.

«Вместо поместной церкви мы получили митрополию от Константинополя, а по факту – отсутствуют церкви и никаких тенденций к массовому переходу. Я не утверждаю, что священники осуществляли какую-то агитацию, в наших условиях этого и не надо было делать. А надо было не трогать тему религии в мультикультурном и религиозно разнообразном Закарпатье. Здесь исторически церкви не отождествляли себя с Московским Патриархатом – и при Чехословакии, и при Советской эпохе. И если на Львовщине, Ивано-Франковщине, Тернопольщине томос сыграл свою положительную роль, то у нас наоборот», – рассказал чиновник.

Тем не менее, видимо, даже такой прыжок с «переобуванием» оказался не оценённым: сегодня из сообщения на сайте главы Закарпатской области стало известно о том, что Геннадий Москаль подал президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

«Прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию», — говорится в заявлении Москаля.

Ранее в отставку подали главы Львовской и Николаевской областей Олег Синютка и Алексей Савченко.