Москаль похвалил Матиоса: он единственный не боялся убийц из «Торнадо»

15.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Во время войны не стоит спешить ликвидировать военную прокуратуру, а ее глава Анатолий Матиос – человек на своем месте, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил бывший председатель Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, комментируя заявление заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки о планах ликвидации военной прокуратуры Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Кто будет разбираться с потерями? Стрельбой командиров? Не хочу много говорить, потому что меня обвинят в компрометации, но кто это будет расследовать? Орган возьмет на себя эти функции? А сколько у нас дезертиров? Столько не было во время Второй мировой войны. А сколько тех, кто самовольно покинул часть, подписав контракт, и не возвращается? Кто это все будет расследовать? Кто этим будет заниматься? Считаю, что ликвидация военной прокуратуры – это преждевременно, до наступления мира”, – отметил Москаль.

Он вспомнил, как, находясь на посту главы Луганской ОГА, сам был вынужден обратиться к военным прокурорам за помощью, из-за бойцов батальона “Торнадо”, которые терроризировали людей.

“Посмотрите, как вело себя “Торнадо” в суде. Можете представить, как они вели себя на территории. Кто будет такими заниматься? Глава администрации? Ну да, так и было – я поехал к Матиосу и сказал, что если ты не поможешь – никто не поможет, потому что все другие правоохранительные органы были запуганы, они их боялись. Как огня. А военная прокуратура не испугалась, довела до конца. Кто будет дальше таких обуздывать?” – сказал Москаль.

Он считает заявление о ликвидации военной прокуратуры несерьезным.

“Ну идет война, ну к кому обращаться? Если полиция погрязла в преступлениях, которые надо регистрировать и расследовать, поверьте, не может полиция сегодня по их функциональным обязанностям с военными бороться, которые совершают преступления. С ними может бороться только военная прокуратура”, – резюмировал он.

Напомним, в 2015 году были задержаны 12 бойцов “Торнадо” по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках и ряде других тяжких преступлений. Расследованием уголовного производства и поддержанием обвинения в суде занималась военная прокуратура. Главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказывал тогда, что бойцы “Торнадо” пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты “Торнадо” Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.

В 2017 году суд определил наказание 8 “торнадовцам” на срок от 8 до 11 лет лишения свободы, еще 4 лицам – до 5 лет с освобождением отбывания наказания с испытательным сроком. В следующем году “торнадовцы”, при содействии должностного лица ГУ “Киевский следственный изолятор” подняли бунт, сопровождавшийся насилием, поджогами, уничтожением имущества, захватом государственного учреждения и сопротивлением правоохранительным органам с применением незаконного оружия.

Интересно, что избранная сейчас нардепом от “Слуги народа” активистка Лиза Богуцкая призывала освободить торнадовцев и поздравляла их осужденного главаря Руслана Онищенко с днем рождения.