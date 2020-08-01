Москаль припечатал Саакашвили неудобным вопросом

01.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Боязнь Михаила Саакашвили появиться в Грузии и на суде доказать свою невиновность – наглядное доказательство того, что миф о «грузинском чуде» – пустышка, а реформа МВД и судебной системы была успешной лишь в пиар-материалах.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил генерал-лейтенант МВД Украины Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саакашвили говорит, что он сделал очень прекрасную реформу судебной и правоохранительной системы в Грузии. Тогда почему ты не поехал, если она такая честная, неподкупная, и власть не имеет над ней контроль? Почему же тебя там засудили на четыре года за тяжелые преступления коррупционные, что разворовал весь фонд, который был президентским. Вернее, не фонд, а те деньги, которые давали на удержание деятельности президента Грузии. Почему ты не появился в суде? Почему ты не можешь появиться в собственной стране и сказать: я невиновен?

Тогда я ставлю и, возможно, множество жителей Украины ставят под сомнение то, что там была проведена судебная реформа и правоохранительная реформа, получается. Как так? Зачем браться за то, в чем ты не разбираешься? Он что, имеет юридическое образование? Он что, работал где-то судьей, прокурором? Кем он был, в конце-то концов?

Да, я понимаю, что Янукович не может по определенным причинам приехать. Но остальные президенты в нашем государстве никуда не убегают, хоть на них и заводят дела и т.п. Я к этому отношусь достаточно скептически и считаю, что нам давно этих иностранцев нужно сплавить, они только мешают, не помогают Украине», – возмущался Москаль.

«А почему же их все больше и больше?» – спросила телеведущая.

«Наверное, дураки – те, кто их приглашает. Если человек знает и умеет, он ищет менеджеров, которые то, что у него в голове, будут трансформировать в работе. А если же он не понимает и не знает, он думает, что меня прикроют, потому что тот из Германии, тот из Австрии, тот из Грузии, тот из Литвы, тот из Афганистана, тот ещё чёрт знает откуда.

Но я ещё раз скажу: либо мы граждане Украины, либо мы ничего не стоим – нам нужно всем выехать в Польшу, в Чехию, в Россию, где нас пока что на заработки берут, в Венгрию, в Румынию и т.д. Для чего мы тут нужны, если все происходит внешнее управление, все кричат – «внешнее управление!». Так само государство на уровне президента, на уровне премьер-министра делает на Украине внешнее управление – это всякий мусор, который выкинули те страны из-за профессиональной непригодности», – прокомментировал украинский генерал-лейтенант.