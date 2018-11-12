Москаль прогнозирует что выборы в ЛДНР признают три страны-члены ООН

12.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

На прошедшие вчера в ЛДНР выборы глав республик Киев будет реагировать постфактум.

Об этом председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил в эфире канала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«После выборов их (ДНР и ЛНР, – прим. авт) признает Осетия, Венесуэла, Сальвадор, Гватемала, Приднестровье и Нагорный Карабах. Мне кажется, что для нас (Украины, прим. авт) это такой очень тревожный звоночек», – отметил он.

Ну, вы знаете, реагировать постфактум будем. Ну, не признаём, будем добиваться каких-то дополнительных санкций, но факт произошёл», – подчеркнул он.