Москаль рассказал про грандиозную аферу с участием Порошенко

20.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Томос об автокефалии, который Украина получила в конце прошлого года от Константинопольского патриарха, оказался обманом украинских верующих.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-глава МВД Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Томос – это афера, которая будет еще долго нам аукаться. Нам обещали поместную церковь, и люди на это повелись. Нам же никто не говорил, что мы получим митрополию от Константинополя. А получили то, что и свечи, и иконы должны покупать. Тут производили в монастырях, а теперь будут покупать, так в соглашении написано, не в Константинополе, а в Стамбуле, в Турции.

Мне закарпатцы говорят: «Почему кричат «Прочь московского попа»? Мы никогда не принадлежали ему, мы принадлежали к Сербской православной церкви, у нас всегда священники были из Закарпатья. Теперь, что нам собираться и кричать: «Прочь турецкого попа». Это был такой обман и неудачная политтехнология перед выборами, что она просто разъединила страну», – заявил Москаль.