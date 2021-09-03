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03.09.2021 22:26 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, ЕС, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, США, Украина
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Москаль: США и Европе не интересна проблема Крыма

Новости УкраиныСША и Европу не интересуют проблемы Крыма, как и большинство стран мира – даже...

США и Европу не интересуют проблемы Крыма, как и большинство стран мира – даже тех, кто еще в 2014-м году поддержал антироссийскую резолюцию после воссоединения с полуостровом.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Москаль подчеркнул, что свидетельством его слов является недавно проведенный в Киеве форум «Крымская платформа», на который собралось крайне мало высших представителей государств.

«Когда в 14-м году был оккупирован Крым вооруженными формированиями, «зелеными человечками», сто государств выступили против. Которые являются членами Организации объединенных наций. Сколько приехало вместе с общественными организациями? 34 или 37 на «Крымскую платформу»? Ну пусть будет 46.

Если тогда выступили против и в защиту Украины сто, так сто должны были приехать. Видите, что-то интереса (нет). Вы видите, что знаковых фигур – в Европе две знаковых фигуры – это Меркель и Макрон. Меркель за день тут была и уплыла. Вот, в чем вопрос. Ни США, ни Европу почему-то крымский вопрос на сегодняшний день не интересует – разбирайтесь, господа украинцы, сами. Я думаю, такая у них идеология на сегодняшний день», – заявил Москаль.

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