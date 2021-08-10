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10.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина, Экономика, Энергетика
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Москаль: Украине гаплык без белорусского топлива

Новости УкраиныЕсли Белоурссия решит перекрыть поставки топлива на Украину, то для последней наступят тяжелые экономические...

Если Белоурссия решит перекрыть поставки топлива на Украину, то для последней наступят тяжелые экономические последствия.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Москаля, топливо из Европы, которым Украина могла бы заменить белорусский экспорт, будет стоить намного дороже.

«Мы отбирали один миллион 740 тысяч в год. Все вооруженные силы заправлялись, заправлялась «Укрзализныця», и не было проблем. Кто сегодня смотрит – скажет, проблем с 95-м, с дизтопливом и с газом сжиженным не было. Газ стоил семь гривен. Сегодня уже 18, и каждый день все растет и растет», – сказал политик.

«Мозырский и два больших завода в Белоруссии, они действительно производят очень качественный, и большое количество мы потребляли и потребляем белорусского [топлива]. До 50%, да, а остальное мы берем у «Роснефти» и остальных. Ну, «Лукойл» закрылся. Потому, если бы действительно Белоруссия хотела перекрыть нам этот «кислород», то нам, по-украински, был бы гаплык… Другого источника, брать из Европы – да, но из Европы дорого. Я часто езжу по работе в страны Европейского союза, ну полтора евро почти у всех литр бензина. Мы можем сегодня при таких зарплатах, пенсиях?», – заявил Москаль.



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