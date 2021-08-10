Москаль: Украине гаплык без белорусского топлива

10.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Если Белоурссия решит перекрыть поставки топлива на Украину, то для последней наступят тяжелые экономические последствия.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Москаля, топливо из Европы, которым Украина могла бы заменить белорусский экспорт, будет стоить намного дороже.

«Мы отбирали один миллион 740 тысяч в год. Все вооруженные силы заправлялись, заправлялась «Укрзализныця», и не было проблем. Кто сегодня смотрит – скажет, проблем с 95-м, с дизтопливом и с газом сжиженным не было. Газ стоил семь гривен. Сегодня уже 18, и каждый день все растет и растет», – сказал политик.

«Мозырский и два больших завода в Белоруссии, они действительно производят очень качественный, и большое количество мы потребляли и потребляем белорусского [топлива]. До 50%, да, а остальное мы берем у «Роснефти» и остальных. Ну, «Лукойл» закрылся. Потому, если бы действительно Белоруссия хотела перекрыть нам этот «кислород», то нам, по-украински, был бы гаплык… Другого источника, брать из Европы – да, но из Европы дорого. Я часто езжу по работе в страны Европейского союза, ну полтора евро почти у всех литр бензина. Мы можем сегодня при таких зарплатах, пенсиях?», – заявил Москаль.