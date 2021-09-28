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28.09.2021 17:58 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина
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Москаль увидел новое «отравление Ющенко»

Новости Украиныне исключено, что покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира было такой же инсценировкой,...

не исключено, что покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира было такой же инсценировкой, как мнимое отравление Виктора Ющенко в 2004 году.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как не нашли того, кто отравил Ющенко? Потому что его не было. Не было отравления. Он хотел на своего кума списать, Жванию. Было много гражданских и уголовных дел, я во всех его защищал. Потому что не было самого факта отравления, вышло так, как сегодня вышло с Шефиром. Те кто там был, говорят, что Шефира там не было», – отметил генерал.

«Я не утверждаю, что это была инсценировка. Я отбрасываю политическую составляющую. Если что-то было, то это был чистый криминал. Не было никакой политики. Во-первых, он был, как сейчас модно говорить, кошельком президента. На нём были все счета в Кипре, на островах, в оффшорных компаниях и тому подобное. Все знали, что этот человек богатый. Возможно, это было нападение исключительно с целью, скажем так, ограбить. У меня 50 на 50, но я больше склоняюсь к тому, что это постановка», – сказал Москаль.

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