Москаль увидел новое «отравление Ющенко»

28.09.2021 17:58 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

не исключено, что покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира было такой же инсценировкой, как мнимое отравление Виктора Ющенко в 2004 году.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как не нашли того, кто отравил Ющенко? Потому что его не было. Не было отравления. Он хотел на своего кума списать, Жванию. Было много гражданских и уголовных дел, я во всех его защищал. Потому что не было самого факта отравления, вышло так, как сегодня вышло с Шефиром. Те кто там был, говорят, что Шефира там не было», – отметил генерал.

«Я не утверждаю, что это была инсценировка. Я отбрасываю политическую составляющую. Если что-то было, то это был чистый криминал. Не было никакой политики. Во-первых, он был, как сейчас модно говорить, кошельком президента. На нём были все счета в Кипре, на островах, в оффшорных компаниях и тому подобное. Все знали, что этот человек богатый. Возможно, это было нападение исключительно с целью, скажем так, ограбить. У меня 50 на 50, но я больше склоняюсь к тому, что это постановка», – сказал Москаль.