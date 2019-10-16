Москаль: В Минске попьют чай и ни о чем не договорятся

16.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Новая украинская власть на переговорах по Донбассу в Минске не придет к урегулированию ситуации.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, все встречи в Минске будут заканчиваться «чаепитием».

«Явно никакого разведения не будет. Я работал главой военно-гражданской администрации в Луганске, я знаю хорошо Золотое, (Станицу) Луганскую, я не знаю, где это Петровское – в Донецкой области. А что там разводить, там нет ни жителей, ничего. О каком Петровском мы говорим, в Луганске или о Донецком? Я не слежу за этими процессами, потому что хорошо знаю, что зря собирались.

У меня не было никаких сомнений, что это будет очередное чаепитие. Поговорят, разойдутся и тому подобное. Если нынешний президент верил в эту глупость – «Минские соглашения», «нормандскую четверку», ну, давайте через четыре с половиной года встретимся и тогда четко сделаем пари – я скажу, что за эти четыре с половиной года никаких подвижек на Донбассе не будет», – заявил Москаль.

По мнению политика, на Донбассе все идет к тому, что конфликт будет заморожен.

«Приднестровье. Я сегодня вижу из всех замороженных конфликтов то же самое. Евросоюз – давайте делаем автономную республику Приднестровье и автономную республику Молдова, на их базе делаем целую Молдову, там будут депутаты в парламенте из Молдовы, из Приднестровья, будет общее правительство… но 91-й год и 2018-й, сколько лет, давайте посчитаем», – добавил Москаль.