Москаль вышел из партии Порошенко

09.06.2019

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль написал заявление о выходе из партии бывшего президента Петра Порошенко «Солидарность», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как сообщается на сайте Москаля, заявление было подано в Центральный совет партии Блок Петра Порошенко «Солидарность» в пятницу.

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Москаль также заявил о сложении полномочий председателя Закарпатской теорганизации партии.

«Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко «Солидарность». Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко «Солидарность», — говорится в заявлении.