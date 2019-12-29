Москаль жалеет, что Украина не может отправить «зелёных человечков» в Крым

29.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

В ближайшей перспективе Украина не сможет решить вопрос по возвращению контроля над Крымом и Донбассом.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил бывший руководитель украинской милиции в Крыму, экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как изменится власть в России в 2024? На следующих выборах президента Российской Федерации кто победит? Ну, угадайте с первого раза – Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что никаких перспектив, хотя понимаю, что есть желания патриотов, которые хотят понравиться людям говорят о том, что все они вернут, но при этом ничего не сделают. Пока перспектив возвращения Крыма в состав Украины я не вижу», – отметил чиновник.

«До 2024 года все встречи не будут иметь успеха, пока Россия не уберет свой сапог с Крыма и Донбасса. В Крыму ситуация совсем иная. Мы можем вернуть территории, но вернем ли мы людей? А как мы будем возвращать территорию? Посылать туда «зеленых человечков»? Мы такую тактику уже совершить не сможем, а воевать на два фронта против ЛНР и ДНР, против наемников с других стран мира и воевать с российской армией за Крым, явно это не сможем сделать. Это необходимо четко отметить и не создавать иллюзий» – резюмировал Москаль.