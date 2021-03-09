Москаль: «Зря радуетесь, популярность каналов Медведчука растет»

09.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Запрещенные на Украине президентом Владимиром Зеленским телеканалы, которые связывают с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком, набирают популярность в интернете.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил экс-глава Закарпатской и Луганской ОГА, генерал МВД Геннадий Москаль.

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«Скажите, что сделали лично Медведчуку? Как он ходил в Верховную Раду, так и ходит. Три закрытые телеканала в интернете сейчас набирают по 180-200 тысяч просмотров за неделю, а раньше не больше двух тысяч. Недавно был опрос, что лучше: интернет или телевидение. 51% сказали, что сегодня лучше смотреть в интернете. Из этих санкций кино нет и не будет», – считает Москаль.

Он обратил внимание, что закон о санкциях приняли в 2014 году.

«И там четко было сказано, что [закон] должен распространяться не на граждан Украины, а на граждан других стран, которые спонсируют терроризм. На граждан Украины у нас достаточно Уголовного кодекса, где есть статья о финансировании терроризма», – говорит собеседник издания.

По его словам. Если Медведчук причастен к финансированию терроризму, то ему должны были бы предъявить подозрение, избрать меру пресечения, в рамках уголовного дела наложить арест на имущество.

«А тут просто приписали, что это его. Люди радуются, но толку с этого нет же абсолютно никакого. Это, как говорится, «бей своих, чтобы чужие боялись». Но люди в тонкостях украинского законодательства не разбираются», – резюмировал Медведчук.