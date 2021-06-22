22.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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«Москалей на ножи!» – украинцы топтали флаг России в Будапеште и оскорбляли Путина

Новости УкраиныБолельщики сборной Украины устроили антироссийский дебош в Будапеште перед вчерашней игрой с Австрией в...

Болельщики сборной Украины устроили антироссийский дебош в Будапеште перед вчерашней игрой с Австрией в рамках турнира «Евро-2020», обернувшейся провалом для украинцев.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», несколько сотен болельщиков развернули баннер с историческим лозунгом организации украинских фашистов «Слава Украине-Героям Слава» и прошли маршем, выкрикивая оскорбления в адрес президента РФ и призывы «москалей на ножи».

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Украинцы, включая детей, перед камерой устроили прыжки под кричалку времен майдана «кто не скачет – тот москаль».

Кроме того, они растоптали флаг России на глазах у венгерских полицейских, один из которых подошел к фанатам и о чем-то их попросил. В это время из толпы послышался нецензурный призыв: «Набей ему е…ло».

Украинские фанаты бесцеремонно топтались по газонам и братались с болельщиками сборной Австрии на улицах исторической части Будапешта. Кроме того, в кадр также попал колоритный украинский болельщик, который использовал трембиту вместо фляги для спиртного и охотно угощал им своих соратников.


Напомним, сборная Украины по футболу в итоге проиграла сборной Австрии со счетом 0:1, на этом ее участие в Чемпионате Европы было завершено.

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