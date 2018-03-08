08.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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“Москали – это животные. Всех депортировать” – украинский политик и журналист

Украина лишь тогда станет полноценным независимым государством, когда из страны вышлют всех русских.

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Об этом заявил замглавы Украинской республиканской партии и член Союза журналистов Украины Ростислав Новоженец, записавший соответствующее видео, текстовую расшифровку которого в своем блоге приводит директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

“Слава Украине! Теперь перейду к жизни русских в Украине. Мы уже несколько передач этому посвятили. Назовем эту рубрику – раньше она была безымянной – назовем её «Жизнь животных». Потому что москали и кацапы в Украине ведут себя как животные. Несмотря на то, что они жрут украинский хлеб, украинское сало, они ненавидят все украинское, а прежде всего язык – они над ним издеваются и просто заливают желчью все, высказывая свое неприятие всего украинского”, – говорит Новоженец.

“Всех москалей надо депортировать из Украины. Они нам не дадут жить, потому что они ненавидят эту землю. Они и дальше воспринимают ее как колонию и дальше ведут себя как представители имперского русского мира. Всех москалей депортировать из Украины. И только тогда мы сможем построить настоящее украинское самостоятельное государство. А пока у нас нет такого государства, за него надо бороться. Слава Украине!”, – приходит к выводу политик и журналист.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Новоженец утверждал, что на кресте “ариец Христос перешел на галицкий говор”.