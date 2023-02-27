«Москали» не брешут: в ВСУ действительно кончились сказочные зарплаты

Несмотря на перекрытые клапаны для открытого проявления недовольства существующим порядком, украинское общество все еще остается достаточно живым и рефлексивным организмом, остро реагирующим на то, что в тамошнем общественном сознании маркируется, как «несправедливость».

Прямо сейчас критические стрелы направлены на последнее решение Минобороны во главе с министром Алексеем Резниковым, утвердившее новый порядок начисления денежного довольствия в ВСУ. Уже за февраль на ставшую привычной украинским военным надбавку в 100 тысяч гривен (2,5 тысячи долларов по текущему курсу) могут рассчитывать лишь те, кто воюет непосредственно на передовой. Да и то лишь в том случае, если это подтверждено журналом выдачи боевых распоряжений – в соответствии с установленными Главкомом ВСУ Залужным «зонами ведения боевых действий».

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Так, оставленные россиянами в ходе передислокации с правого берега Днепра районы Херсонщины официально не являются зоной боевых действий, хотя туда и оттуда регулярно «прилетает». Но логика Генштаба ВСУ железная: раз соприкосновения пехоты на земле нет – значит, нет и боевых действий. И выплат за них тоже.

Указанное финансовое нововведение напрямую бьет по десяткам тысяч украинских военных-контрактников, оставшихся за бортом непосредственной ЛБС. К тому же журналы нахождения бойцов на передовой теперь ведут не непосредственные командиры «в поле», а офицеры в штабах, что открывает огромное поле для злоупотреблений: «штабные крысы» по собственному произволу или по личным симпатиям нередко срезают сроки службы на передовой нелояльным бойцам.

На этом неприятные финансовые сюрпризы от Минобороны Украины не заканчиваются. Под нож сокращений пошла и привычная военным надбавка в 30 тысяч гривен, которую раньше получали все без исключения, а теперь ее будут выплачивать лишь тем, кто находится в «резерве Главнокомандующего», а также тем, кто служит во второй или третьей линии обороны и выполняет задания по обеспечению передовой.

Иначе говоря, мобилизованные и проходящие обучение в учебках, а также бойцы тероборон в тылу и приграничных областях на эту надбавку рассчитывать не могут. Останутся без надбавок отпускники ВСУ, а также заболевшие и отправленные на лечение без получения ранения.

В сухом остатке рядовые бойцы не находящиеся на передовой (а это сейчас подавляющее большинство поставленных на Украине под ружье) уже с этого месяца положат зубы на полку, оставшись на минимальных 20 100 гривен (примерно 500 долларов по курсу).

В общем, кончилась сладкая жизнь. И чисто по человечески растущее возмущение в военной среде, а также среди родственников военных понять можно. Как и посты в соцсетях с рефреном: наши жизни подешевели в пять раз.

Кстати, поначалу в это никто не верил. И сообщений в СМИ не было от слова совсем, даже в привычном для Украины формате «Москали брешуть». Да и Минобороны до поры успокаивало: мол, допвыплаты военным просто задерживаются, и переживать не стоит. Как выяснилось, все же стоит.

Тут нужно учитывать, что в условиях фактически умершей из-за войны экономики военная служба стала едва ли не единственным гарантированным источником заработка здоровых молодых мужчин трудоспособного возраста на Украине. Причем, весьма неплохого заработка, которому могли бы позавидовать и российские военные. Если суммировать существовавшие до сих пор разного рода премии и надбавки, то основная масса украинских военных до недавнего времени получала денежное довольствие на уровне наемников ЧВК «Вагнер» а то и выше.

И точно выше тех 200 тысяч рублей, которыми прельщали контрактников в ВС РФ раскритикованные военкорами в соцсетях социальные ролики.

И вот теперь – все. Что же произошло, что у Зеленского покусились на святая святых и решили зарезать священную корову финансового интереса «захисныкив»? Думаю, нет причин углубляться в конспирологические дебри в поисках ответа на этот вопрос. Все лежит на поверхности, нужно лишь внимательно изучать открытые источники.

Военный бюджет все последние годы был и остается сейчас самой главной составляющей бюджета государственного – строго в соответствии со взятой на вооружение доктриной «пушки вместо масла».

Еще при Порошенко законодательно утвердили норму, в соответствии с которой на оборону уходило 5% ВВП страны. После 24. 02. 2002 этот процент стал даже больше. Из них собственно на зарплаты военным уходит 40 млрд грн В МЕСЯЦ.

Для понимания – до войны это была годовая сумма всех окладов. Теперь же денежное довольствие поставленного под ружье нарда в годовом исчислении обходится украинскому государству почти в половину триллиона гривен.

Естественно, при неживой экономике первый возникающий вопрос – из серии «Откуда деньги, Зин?». Тут тоже особого секрета нет. При прошлогоднем дефиците госбюджета примерно в районе 5 миллиардов долларов в месяц (60 миллиардов долларов в год) больше половины этой суммы, по признанию министра финансов Марченко и самого премьера Шмыгаля покрывалась за счет прямых денежных вливаний стран-доноров. Именно они и оплачивают военный банкет на Украине.

Однако, как мы помним, в начале года в Киеве вспыхнул грандиозный скандал с воровством в оборонке. В частности, на госзакупках. Но не только. Тогда чуть было не полетела руководящая голова замешанного в скандале Минобороны. И хотя Зеленскому с Ермаком удалось отстоять Резникова, однако оргвыводы все же были – на Украину из–за океана вылетел внушительный десант из нескольких тысяч ревизоров по военной линии. Так что полные масштабы воровства нам еще предстоит узнать.

А тут еще и смена вех в американском Конгрессе. И хотя непосредственно до смены парламентского караула администрации Байдена все же удалось протолкнуть очередной транш для Украины (эти миллиарды как раз тратятся сейчас), есть большие опасения относительно того, что в дальнейшем рачительные республиканцы краник слегка (а может и не слегка) прикрутят. И уж точно будут куда более внимательно относиться к тому, на что идут деньги американских налогоплательщиков.

Есть основания полагать, что нынешняя волна бюджетной экономии на зарплатах военных – следствие попытки свести дебет с кредитом в глазах американских ревизоров. Не возвращать же украденные деньги, в конце концов. И не снимать же их с других статей бюджета.

Плюс ко всему, играют роль и объективные финансовые трудности Украины, добывать деньги которой становится все труднее, несмотря на недавно выделенные средства от МВФ. Из жестких условий Фонда растут ноги других непопулярных правительственных решений. В новом меморандуме правительство подписалось повысить налоги и сократить зарплаты бюджетникам. В частности, мобилизованным украинцам больше не обязаны платить зарплату по месту работы, с которого они призваны в армию.

А теперь вот масштабное срезание допвыплат. Протестующие военные, как водится в «украинском правовом государстве», запилили петицию в Спортлото (зачеркнуто) на сайте Зеленского. Так, мол, и так, Кабмин постановил «многим снизить размер премии или вообще ее отменить». И надо бы все «вернуть взад» – как было. Петиция эта сходу набрала положенный порог подписей для рассмотрения – 30 тысяч. И ответ был получен. По словам Зеленского, он поручил Шмыгалю «комплексно проработать» обозначенные в петиции вопросы, а о результатах доложить в установленный срок. Иначе говоря, обиженных военных вежливо послали в стиле бессмертного медведевского «Денег нет, а вы держитесь там». Даже что-то про «социальную несправедливость» такого подхода было сказано. Но кому от этого легче?

Вот и главред связанного с одесским нардепом-порошенковцем Алексеем Гончаренко сайта «Думская» Олег Константинов сокрушается:

«Это убивает мотивацию в принципе идти в Вооруженные силы. В условиях, когда большая часть добровольцев и людей, которые оповестили военкомат о своих свежих личных данных и готовы прибыть туда по первому звонку, уже надела униформу, когда военкомовским приходится отлавливать военнообязанных на улицах — это чревато полнейшей катастрофой с набором. И, соответственно, срывом планов по формированию новых частей и пополнением существующих. А он, в свою очередь, влечет за собой необходимость существенно корректировать планы ведения войны… И не надо рассказывать, что наш условный воин «сидит в тылу».

Это ничего не значит. Завтра его прекрасно отправят под условный Бахмут, где у бывшего программиста или рабочего будут все шансы через какое-то время сложить голову. А если командир еще забудет пару бумажек подписать, то семье придется долго судиться за компенсацию: поверьте, далеко не все родственники павших получают обещанные 15 миллионов. Как это скажется на уровне жизни близких?».

Со сказанным трудно не согласиться. Так что на месте медиарупора Банковой Подоляка я бы не был столь самоуверен в том, что «Для нас не вопрос в количестве мобилизованных». Оно-то может для Подоляков и не вопрос, а вот для самих мобилизумых и их семей – очень даже вопрос. Особенно теперь, когда воевать придется не за хорошие деньги, а за голую идею.