«Москали украли грамоту, «мову» и «виру», но оставили Порошенко и Свинарчука»

06.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия якобы превратила Украину в регион с самым низким процентом грамотного населения.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог и философ Валерий Дымов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Многие у нас пришли из коммунистов, просто напомню одну ремарку. На XX съезде РСДРП (б) Григорий Иванович Петровский, я тут про закон декоммунизации не буду, приводил такую статистику: в 1648 году, за 6 лет до так называемых Переяславских соглашений, царём был сюда назначен дьякон, и он докладывал царю, что тут все грамотные в каждом селе, и даже девки грамотные, что в России вообще это был нонсенс.

Так вот, накануне ХХ века после этих циркуляров валуевских у нас забрали грамотность, у нас был самый низкий процент грамотного населения. Поэтому, они сначала забрали название, забрали у нас Православие, забрали у нас иконы, забрали у нас «мову», а потом говорят…» – рассказывал Дымов.

«Ещё бы Свинарчука и Порошенко забрали!» – съязвил в ответ украинский политолог Руслан Бортник.