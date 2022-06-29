Москалькова рассказала о новом алгоритме работы с беженцами из Донбасса

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Новости Украины

Управление по правам человека сформировало новый инструметарий для работы с беженцами с Украины и ЛДНР.

Об этом сегодня в Госдуме сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы смогли выработать алгоритм действий и понять, что волнует людей, чтобы оказать им конкретную помощь. Мы выезжаем в каждый пункты временного размещения (ПВР) и развернули «горячую линию» специально для этих людей круглосуточно», – сказала Москалькова.

По ее словам, управлению удалось помочь 2,5 тысячам беженцам из 6 тыс обратившихся.

В том числе по поводу размещения в ПВР и переходу из одного пункта в другой – более 100 людям. Более 1200 человек получили правительственные выплаты.

«Невыплаты были связаны с тем, что только Ростовская область распределяла эти выплаты. Сейчас по нашему обращению появилось еще 7 пунктов, которые убыстрили эту работу», – сказала Москалькова.

Более 100 беженцев было трудоустроено, более 300 – получили статус временно перемещенного лица, 130 людям помогла перейти границу РФ и Белоруссии. 700 помогли с эвакуацией.

«Острой и важной является проблема их долгосрочного пребывания и статуса. Правительство уже разрабатывает закон «Об убежище». Прошу вас считать его первоочередным», – обратилась к депутатам Москалькова.

Депутат Олег Леонов отметил, что в ПВР беженцам не хватает элементарных бытовых вещей.

«В то же время на таможне продолжают уничтожать конфискат. Мы уже внесли законопроект, который предлагает промышленные товары повседневного употребления, конфискованные на таможне, не уничтожать, а передавать благотворительным фондам», – сказал Леонов.