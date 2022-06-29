Москалькова высказалась за проведение одиночных пикетов

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Права на свободу слова и собраний в России нужно соблюдать с учетом ценностей, сложившихся в государстве и обществе.

Об этом сегодня в Госдуме РФ сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно надо укреплять гарантии права на свободу слова и проведение массовых общественных мероприятий. В то же время свобода слова не должна переходить в оскорбления и призывы к противоправным, а иногда и преступным действиям. Поэтому очень важно держать баланс межу разными интересами, чувствовать общественный запрос и соблюдать иерархию ценностей, которая выстроена в государстве и обществе», – сказала Москаалькова.

Она сообщила, что обращалась в Конституционный суд РФ по поводу одиночных пикетов.

«Они не могут считаться массовыми мероприятиями. Суд воспринял наши аргументы и разъяснил», – сказала Москалькова.