04.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Украина
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«Московии санкции нипочем – оттяпает весь украинский юг!»

Обещания украинских политиков о скором распаде России под гнетом санкций Запада оказались фантазиями – напротив, большую часть истории российское государство находилось в условиях ограничительных мер со стороны западных стран.

Об этом в интервью телеканалу Ukrlife.TV заявил экс-глава праворадикальной организации УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, ранее объявленный в России в розыск за участие в войне на Кавказе на стороне чеченских сепаратистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Московия всю жизнь под санкциями. Когда она не была под санкциями? В 20 столетии, например, за исключением каких-то коротких периодов, все время конфликт с Западом, это для них нормальная среда существования.

Более того, они не могут существовать в открытом мире. В закрытом они прекрасно существуют, они хотят закрытого мира, от парня с Костромы до Путина. Им комфортнее существовать в закрытом мире. Они его себе закрывают – и счастливы.

Сейчас я не вижу, что бы им могло помешать продолжить политику на аннексию всего украинского юга. И к этому нужно серьезно относиться»,  – сказал Корчинский.

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