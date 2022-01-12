«Московиты убивали украинцев» – во Львове объяснили, почему русские песни популярнее украинских
Украинская музыка даже в условиях языковых квот и прочих репрессивных мер по-прежнему не выдерживает конкуренции с российским продуктом.
Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил шеф-редактор журнала «Артефакт» Роман Коржик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На первый взгляд, украинский обыватель слушал и российскую музыку, и украинскую, и для него не было разницы, что слушать. Но это на первый взгляд. Подсознательно украинский обыватель выбирал русскоязычную музыку. Потому что украинский язык годами и в Российской империи, и в СССР представлялся как вторичный, как сельский, хуторянский. То есть такая была политика в отношении к украинскому языку у русских в Российской империи, в СССР.
Поэтому этот культурный код вторичности украинской культуры крепко закрепился как прямыми политическими запретами, так и разными политическими, культурными и административными манипуляциями, которые проводил правящий российской и советский режим. И, в конце концов, мы дошли до того, что через эту бетонную стену запрета украинского языка всё-таки цветы украинской культуры начали прорастать.
Кто был самым популярным эстрадным артистом в СССР? Конечно же, наш Ивасюк. А что КГБшные собаки сделали с Ивасюком? Они коварно убили его, инсценировали самоубийство. А разве Ивасюк единственная жертва московских шовинистов? А Игорь Билозир, которого в центре Львова убили за то, что он сделал замечание мужчинам, которые слушали московский блатняк? И они его убили там, в кафе недалеко от прокуратуры на проспекте Шевченко.
Это наши культовые композиторы, которые действительно должны были стать великими, которых уже любила вся Украина, которые даже в России были популярными, которые создавали музыку на украинском языке. Это Ивасюк и Билозир – были убиты московитами в разных условиях, под разными контекстами, но факты остаются фактами», – рассказал Коржик.
Именно в гибели двух мелких львовских музыкальных деятелей и кроется причина неспособности украинских исполнителей конкурировать с российскими, объявил выступающий,
«Что нам делать в этой ситуации? В первую очередь и государству, и бизнесменам нужно дотировать в украинскую музыку. Пусть она сегодня менее популярна, чем российская, пусть она сегодня проигрывает ей. Как мы могли выиграть честную конкуренцию у московитов, если московиты физически уничтожали, наших самых лучших композиторов, лучших поэтов? Лучших украинцев уничтожали – как мы могли выиграть эту конкуренцию?» – вещал галичанин.
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