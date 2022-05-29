«Московиты возвращаются»: Ницой призвала готовить украинских детей и внуков на мясо

29.05.2022  19:15 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Днепропетровск, Общество, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Украина на пороге новой трагедии: в страну возвращается масса украинских беженцев, подавляющая часть из которых – русскоязычные.

Об этом на своей странице в соцсети написала скандально известная украинская писательница-националистка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина на пороге новой трагедии: в страну возвращается масса украинских беженцев, подавляющая часть из...

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Ницой опубликовала фото, на которой, как она утверждает, огромная очередь украинцев в польском городе Перемышле на поезд в Украину. По её словам, вся очередь «москвоязычная».

«Такая очередь здесь стоит каждый день. Для украинцев выделили отдельный вход, потому что нас очень много. На украинском разговаривают единицы. Я смотрю на эту очередь, и у меня шок. На Украину возвращается московское море. Московское пополнение.

Несмотря на человеческое движение к украинизации, на Украине их ждет москвоязычное телевидение. Ящик все больше приглашает на эфиры москвоязычных. Часть поп-звезд демонстративно остаются москвоязычными и именно они есть в топах новостей. Уже помаленьку начинает играть в кафешках москвоязычная музыка. Никуда не делись москвоязычные сайты.

В Днепре и части городов (Николаев, Харьков) на московском официально и публично говорит власть, и служба языкового омбудсмена не делает им замечаний», – возмущалась Ницой.

С особым негодованием она констатировала, что в Днепропетровске памятник Александру Пушкину как стоит, так и будет стоять.

«Мама мэра – учительница русского языка. Пушкин для москвоязычного мэра – ценность, Пушкин здесь был проездом. И городов/городков с такой психологией у нас до чёрта.

Полиция этих городов тоже разговаривает на московском, а на замечания граждан, что полиция нарушает закон (это какое-то зазеркалье: граждане делают замечания полиции, а не наоборот), полицейские отвечают манипуляцией о «свабодной стране», – истерит писательница.

Она пришла к выводу, что Украина – страна слабая, и будет таковою и дальше.

«Эта война внутри страны и снаружи на-дол-го. Это не прекратится ни-ког-да. Готовьте своих детей и внуков на мясо», – подытожила Ницой.

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