«Московия выбила нас из европейской семьи» – главный соперник Кличко

26.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

За почти 30 лет украинской независимости Киев так и не превратился современный европейский город.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил кандидат в мэры Киева, стендап-комик Сергей Притула, отвечая на вопрос, какой город мира должен стать ориентиром для украинской столицы.

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«Киеву более полутора тысяч лет. Мы старше большинства европейских столиц. Мы должны вернуться в большую европейскую семью, откуда нас выбила Московия. Это про возвращение домой — мы должны вернуть Кие­в себе и открыть его миру», – заявил претендент на кресло киевского градоначальника.

«В начале независимости мы были более развитыми, чем столицы других советских респуб­лик и стран Варшавского договора. Но почему‑то Прага, Будапешт, Вильнюс, Таллин, Рига стали современными европейскими городами, а Киев не стал. Нам нужно выучить опыт именно этих городов и взять от них самые лучшие рецепты развития», – считает Притула.

Отметим, что, согласно соцопросам, основным претендентом на победу в Киеве является действующий мэр, экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко, рейтинг которого в настоящее время составляет порядка 45%. На втором месте (чуть менее 10% ) идет Притула, имеющий шансы пройти во второй тур.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Притула, спонсирующий карательную операцию против республик Донбасса, пожаловался, что украинцы продолжают ездить на заработки в Россию.