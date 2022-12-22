Московская газета пессимистически оценивает перспективы Приднестровья

Кремль до сих пор не дал четких сигналов о готовности и наличии рычагов для защиты Приднестровья, где проживает 150 тысяч граждан России и размещены российские миротворцы.

Об этом пишет «Независимая газета», комментируя недавнее заявление главы спецслужбы Молдовы о предстоящей войне с РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация такова: Украина наглухо закрыла приднестровский участок границы с Молдавией. У Приднестровья остался единственный коридор в мир – через Молдавию. Кишинев пользуется этим, блокируя импорт в регион лекарств и других необходимых товаров, диктуя свои правила поведения Тирасполю. Зажатому между Украиной и Молдавией региону остается выбирать между новым конфликтом, но уже и с Украиной – и уходом вместе с Молдавией в ЕС или в НАТО. Во втором случае в Тирасполе появится база альянса (на месте Оперативной группы российских войск). Что касается заявлений молдавских официальных лиц о возможном нападении России, то они звучат регулярно. Правда, на уровне главы спецслужбы – впервые. Можно предположить, что Кишинев использует подобные страшилки в расчете на помощь НАТО. И если Украина как территория действующего конфликта не может быть уверенной, что ее примут в альянс в обозримом будущем, тем более что она граничит и с ЕС, и с РФ, то у Молдавии, не имеющей общих границ с Россией, шансы есть. Это понимают в Кишиневе, предоставившем НАТО территорию своей страны для перемещения войск альянса в направлении Украины, если возникнет такая необходимость. Судьба Приднестровья в этом случае незавидна. Есть ли видение перспективы непризнанной республики у Москвы, неясно ни Кишиневу, ни Тирасполю. И там, и там известно, что никаких гарантий со стороны РФ у региона нет. Как нет и реальной переговорной связи Москвы с Кишиневом, позволяющей защитить Приднестровье и находящихся там миротворцев», – делает невеселый вывод издание в редакционной колонке.