Московская газета пессимистически оценивает перспективы Приднестровья

22.12.2022  11:13 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
Просмотров: 583
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия


Кремль до сих пор не дал четких сигналов о готовности и наличии рычагов для защиты Приднестровья, где проживает 150 тысяч граждан России и размещены российские миротворцы.

Об этом пишет «Независимая газета», комментируя недавнее заявление главы спецслужбы Молдовы о предстоящей войне с РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кремль до сих пор не дал четких сигналов о готовности и наличии рычагов для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Ситуация такова: Украина наглухо закрыла приднестровский участок границы с Молдавией. У Приднестровья остался единственный коридор в мир – через Молдавию. Кишинев пользуется этим, блокируя импорт в регион лекарств и других необходимых товаров, диктуя свои правила поведения Тирасполю. Зажатому между Украиной и Молдавией региону остается выбирать между новым конфликтом, но уже и с Украиной – и уходом вместе с Молдавией в ЕС или в НАТО. Во втором случае в Тирасполе появится база альянса (на месте Оперативной группы российских войск).

Что касается заявлений молдавских официальных лиц о возможном нападении России, то они звучат регулярно. Правда, на уровне главы спецслужбы – впервые. Можно предположить, что Кишинев использует подобные страшилки в расчете на помощь НАТО. И если Украина как территория действующего конфликта не может быть уверенной, что ее примут в альянс в обозримом будущем, тем более что она граничит и с ЕС, и с РФ, то у Молдавии, не имеющей общих границ с Россией, шансы есть. Это понимают в Кишиневе, предоставившем НАТО территорию своей страны для перемещения войск альянса в направлении Украины, если возникнет такая необходимость.

Судьба Приднестровья в этом случае незавидна. Есть ли видение перспективы непризнанной республики у Москвы, неясно ни Кишиневу, ни Тирасполю. И там, и там известно, что никаких гарантий со стороны РФ у региона нет. Как нет и реальной переговорной связи Москвы с Кишиневом, позволяющей защитить Приднестровье и находящихся там миротворцев», – делает невеселый вывод издание в редакционной колонке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть