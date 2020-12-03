Московская газета пытается поссорить Сербию и Россию

03.12.2020, Москва, Олег Кравцов

Балканский корреспондент московской газеты «Коммерсант» Геннадий Сысоев усердно пытается рассорить Россию и Сербию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет телеграм-канал портала «Балканист.ру».

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Речь, в частности, идет о статье «Сербия проредила пророссийские кадры», в которой речь идет о новом сербском правительстве, начавшем свою работу в октябре.

«Пророссийская Соцпартия лишилась ключевых портфелей! Известного добрыми отношениями с Россией Александра Вулина убрали с поста Министра обороны! В МИД вместо главы «пророссийсой соцпартии» Ивицы Дачича назначили сугубого технократа из прогрессистов Николу Селаковича! Министром энергетики стала Зорана Михайлович, «имеющая однозначную репутацию прозападного политика!», – передает суть материала из «Коммерсанта»

«Так что там с правительством-то? Да, собственно, ничего. Пророссийская Соцпартия не очень хорошо выступила на выборах и, логично, потеряла несколько ключевых портфелей. Уступила их пророссийской Прогрессивной партии. А не пророссийских партий во власти Сербии сейчас вообще нет, социалисты, прогрессисты, радикалы Шешеля, да и право-консервативная оппозиция типа движения «Двери» – все соревнуются в любви к России.

Друг России Ивица Дачич, столь душевно исполняющий «Калинку-малинку», никуда от нас не делся. В качестве главы Скупщины ему будет даже проще поддерживать контакты с Россией, по парламентской, соответственно, линии. Возможностей больше, ответственности меньше. Не говоря уже о том, что формально глава парламента – третье лицо в государстве.

Пророссийский Александр Вулин ушел из Министерства обороны – что правда, то правда. Сысоев только забывает указать, что Вулин и Стефанович просто поменялись местами, один покинул МВД и возглавил МО, а другой наоборот, оказался во главе МВД. Со всей своей командой. Теперь будет крепнуть дружба не только российских и сербских военных, но и полицейских», – отмечается в публикации.

Кроме того, журналист «Коммерсанта» утверждает, что назначение Зораны Михайлович министром энергетики сулит РФ проблемы с балканским ответвлением «Турецкого потока».

«Здесь тоже все белыми нитками шито. Михайлович имеет репутацию очень жесткого переговорщика. Министром энергетики она уже была, в 2012-14 гг., в тот момент кому-то могло показаться, что она не очень расположена к России – как раз остро стоял вопрос о деятельности дочерней компании Газпромнефти, «Нефтяной индустрии Сербии». Вопрос, в итоге, решился ко всеобщему удовлетворению.

А в период 14-20 гг. Михайлович была министром транспорта, и прекрасно работала с РЖД. Можно сказать, что никогда и нигде у российских путейцев не было такого режима благоприятствования, как в эти шесть лет в Сербии…», – пишет «Балканист».

«Ну и о чем тогда весь сыр-бор? А о том, что Геннадий Сысоев спит и видит, как бы рассорить Сербию с Россией. Для правящей Сербской прогрессивной партии хорошие отношения с Россией — это главный политический козырь», – резюмирует автор публикации.