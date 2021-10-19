Московская газета: «Россия проиграла битву с COVID-19»

19.10.2021 08:47 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Из-за последствий коронавирусной пандемии естественная убыль российского населения за последний год стала рекордной после окончания Великой Отечественной войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Во вторник в нашей стране зарегистрирован очередной рекорд заражений коронавирусом – 34 325 новых случаев. По суточной смертности от ковида мы вышли на первое место в мире, каждый день погибает около тысячи человек. По расчетам независимых демографов, естественная убыль населения за последние 12 месяцев достигла миллиона человек. Это самая высокая годовая цифра со времен Великой Отечественной войны. Но если в борьбе с фашизмом Советский Союз победил, то битву с COVID-19 современная Россия, похоже, проиграла», – пишет газета.

Отмечается, что еще в августе прошлого года РФ первой в мире зарегистрировала антиковидную вакцину, эффективность сегодня признали даже самые непримиримые критики.

«В то время, как в Евросоюзе люди продолжают записываться в очереди на вакцинацию, у нас открывают прививочные пункты буквально на каждом шагу. Предлагают спасительные уколы в торговых моллах, центрах госуслуг, выездные бригады отправляются в самые дальние уголки. Как работает «Спутник», почему он никак не может вызвать бесплодие и изменить геном человека, разжевывают из каждого утюга. Итог – 87 место в мире по уровню вакцинации. И – еще раз – первое!!! – по смертности от ковида. Эксперты в ужасе: убедить население прививаться от коронавируса чрезвычайно сложно», – указывает издание.

При этом даже сторонники власти признают, что в информационной войне с коронавирусом государство проиграло, поскольку у людей нет доверия к вакцинации, а сарафанным радио разносятся известия о заболевших после прививки.

Впрочем, автор уточняет, что повторное заболевание после вакцинации возможно, этого никто не скрывает, но прививка спасает именно от тяжелейших осложнений и смертельного исхода.

«Если бы я был правительством – я бы начал с того, чтобы строить открытые взаимоотношения с народом моей страны. Я бы вкладывал усилия в пропаганду вакцинации. Через личный пример, селебрити, через примеры первых лиц, замов. Безусловно, через телевидение и радио. Я бы давал ежедневную статистику по стационарам. Чтобы люди видели, что происходит», – приводит издание мнение врача «красной зоны» ковидного госпиталя в Коммунарке Василий Купрейчик.

«Все больше экспертов склоняются к мнению: в нынешней ситуации, когда ковид бьет рекорд за рекордом, нужно по максимуму использовать метод кнута. Вводить кьюар-коды для посещения большинства общественных мест, лишать льгот на проезд в общественном транспорте тех, у кого нет сертификата о вакцинации (кроме имеющих противопоказания), массово тестировать и отстранять от работы и учебы не привитых», – резюмирует «КП».