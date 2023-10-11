Московская газета: Заморозка конфликта на Украине невозможна еще минимум год

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Заморозка боевых действий на Украине невозможна еще минимум год, в целом же бывшая советская республика превращается в стратегическую угрозу безопасности России, решить которую не удалось с наскока.

Об этом в редакционной колонке пишет «Независимая газета».

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Издание напоминает, что после неудач с летним наступлением ВСУ на Западе растет «усталость от Украины», многие рассматривают ситуацию как тупиковую, европейские страны не рвутся перестраивать экономику на военные рельсы и т.п.

Однако, полагают авторы публикации, в этих условиях России нет необходимости соглашаться начинать обсуждение «заморозки».

«В западной рефлексии, похоже, вообще нет места анализу готовности России к замирению с Украиной. Как будто мир может быть достигнут по щелчку пальцев. Да, у Москвы, видимо, позиция гибче, чем у Киева. Но если Украина вступает в полосу внешнеполитической неопределенности, стоит ли играть в чужие игры и давать ей передышку? Не лучше ли воспользоваться этим моментом для того, чтобы достичь или приблизить достижение целей специальной военной операции? Ресурсы для этого, кажется, есть. Во всяком случае, их больше, чем у Украины, которой будет все сложнее продолжать конфликт в условиях нестабильной западной поддержки», – говорится в публикации.

Для Москвы есть смысл переходить к обсуждению возможности «заморозки» лишь после окончания избирательного цикла в США, пишет газета.

«Россия, конечно, будет демонстрировать стремление к миру, поэтому не исключены очередные демонстративные жесты вроде временного прекращения огня, как это уже было на Рождество. Но переход к заморозке конфликта и предметным переговорам возможен, видимо, не раньше конца 2024 – начала 2025 года, когда в США завершится период президентских выборов и появится какая-то определенность с дальнейшим западным курсом», – указывается в статье.

При этом «заморозка» означает, что цели СВО не выполнены.

«При этом важно отдавать себе отчет в том, что заморозка конфликта, какими бы соображениями она ни мотивировалась, фактически будет означать одно: на западных границах России Украина превратилась в долгосрочную стратегическую угрозу. С каждой поставкой оружия, технологии или персонала Киеву любой руководитель в Москве немедленно будет фиксировать повышение уровня стратегической угрозы. Это реальность, с которой нужно будет привыкать жить. Мир вокруг России никогда уже не будет прежним. А границы возможного компромисса лишь рельефнее определят профиль этой самой стратегической угрозы как новой реальности. С наскока решить проблему не удалось – придется решать вдолгую», – рассуждают авторы материала.