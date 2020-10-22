Московская либералка сбежала от вопроса о нацистах на Украине, а её адепты окружили журналиста

22.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

Видная московская либералка – муниципальный депутат Юлия Галямина демонстративно уклонилась от ответа на вопрос блогера и журналиста Сергея Рулёва, который поинтересовался её отношением к нацистскому режиму, установившемуся на Украине в результате государственного переворота.

Это произошло возле Тверского суда, который рассматривает уголовное дело против Галяминой – она обвиняется в незаконных акциях, проходивших минувшим летом, призванных препятствовать утверждению поправок к Конституции РФ, предложенных Владимиром Путиным.

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Сама Галямина судебный процесс представляет как «политические репрессии» – очевидно, с прицелом на грядущие в следующем году выборы в Госдуму, куда либералка хотела бы попасть голосам либерально настроенной московской публики.

Учитывая схожесть происходящего сегодня в Москве с событиями на Украине накануне переворота 2014 года, где противники власти также подстрекали жителей Киева к незаконным акциям протеста, блогер Рулёв поинтересовался у Галяминой её отношением к ситуации в соседней бывшей советской республике.

Сначала Галямина объявила, что, в отличие от Владимира Путина, «как лингвист и как этнограф» не считает русских и украинцев единым народом.

Интересно, что, по словам либералки, в ухудшении отношений с Украиной виноват «Владимир Путин, который порушил их солдафонским сапогом», а отнюдь не пришедшие к власти бандеровцы, подвергающие гонениям несогласных, развернувшие массовые политические репрессии и втягивающие страну в НАТО.

Когда Рулёв попросил Галямину чётко ответить на вопрос об отношении к украинскому государству, «у власти которого стоят укронацисты, которые сделали государственный антиконституционый переворот», Галямина развернулась, бросив на ходу: «украинцы могут жить в таком государстве, в каком им хочется, это их дело».

Дальнейшие настойчивые просьбы Рулёва либералка игнорировала, делая вид, что не замечает журналиста.

Зато её адепты стали окружать репортёра, интересуясь его связями с МВД. Рулёв, сообщив, что является пенсионером Вооруженных сил, жёстко потребовал соблюдать дистанцию, и либералы не рискнули продолжать конфликт с журналистом при включенной камере.