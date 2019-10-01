Московская патриархия наносит Фанару ответный удар в борьбе за Украину

01.10.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

Большинство служителей Западноевропейской русской архиепископии, которая до прошлой осени входила в состав Экуменического (т.н. Константинопольского) патриархата, приняло решение о переходе в Московский патриархат. Таким образом 28 сентября на своём собрании духовенство Архиепископии поддержало архиепископа Иоанна, ещё в середине сентября объявившего о переходе РПЦ.

Западноевропейская архиепископия была основана Московским патриархатом во время Гражданской войны прошлого века в России для русских эмигрантов. Поскольку давление большевиков на РПЦ не могло не отразиться на её отношения с зарубежными своими частями, в 1930 г. предстоятель Архиепископии митрополит Евлогий был вынужден обратился с ходатайством к Константинопольскому патриарху о временном переходе в его юрисдикцию.

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Но в сентябре 2018 г. патриарх Варфоломей принял решение упразднить Русскую архиепископию. Он понимал, что его предстоящее вторжение на Украину – каноническую территорию РПЦ – будет отрицательно воспринято русскими православными Западной Европы вплоть до отделения целой Архиепископии. А действует она во Франции (наибольшая православная структура в данной стране), Бельгии, Испании, Великобритании, Италии Голландии.

Но Архиепископия не согласилась с собственным «роспуском». Генеральная ассамблея русских западноевропейских приходов указала Варфоломею, что, поскольку не он её создавал, то и не ему распускать. Тем более – на территории Франции, где неприкосновенность Архиепископии защищена и светскими законами.

7 сентября 2019 года в соборе Александра Невского в Париже состоялось заседание внеочередной Генеральной Ассамблеи архиепископии православных русских церквей в Западной Европе.

На голосование был вынесен лишь один вопрос – о присоединении к РПЦ. Казалось бы, победа церковной дипломатии Московской патриархии?

Однако, хотя за переход проголосовало большинство – 104 делегата, до необходимых двух третей не хватило 13 голосов.

Тем не менее Москва заявила, что готова обговаривать и другой формат воссоединения. Это уже даже не объявление войны Фанару. Во-первых, войну начал Варфоломей. Во-вторых, вследствие этого, РПЦ объявила Варфоломея находящимся «вне канонического поля». То есть, не церковью в православном, каноническом её понимании. Следовательно, и объясняться по поводу судьбы Западноевропейской архиепископии Москве не с кем.

И вот 88 клириков (из около 130) обратились к патриарху Кириллу: «Духовенство Архиепископии, собравшееся вместе на пастырскую ассамблею 28 сентября 2019 года, своим большинством подтвердило наше решение просить о каноническом единении с Московским Патриархом… Мы просим, Ваше Святейшество, представить это прошение Священному Синоду Русской Православной Церкви и сообщить нам о его решении».

Таким образом, Варфоломей, так и не приняв под своё черное крыло каноническую структуру на Украине (она, ещё даже не будучи признана ни одной поместной церковью, уже разваливается на части) потерял в борьбе за Украину свою собственную.