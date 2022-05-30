Московская Патриархия решила комментировать сепаратизм УПЦ в духе Пескова

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Новости Украины

Московский Патриархат избежал жестких решений и формулировок по поводу объявления накануне в Киеве верхушкой УПЦ изменений в уставе, фактически самопровозгласивших автокефалию в нарушение церковных правил.

Синод РПЦ в воскресенье распространил пресс-релиз о том, что «имел суждение» о ситуации в УПЦ. Напоминается, что автономия УПЦ была дарована грамотой Патриарха Алексия II от 1990 года. Пресс-служба РПЦ отмечает, что принятые накануне в Киеве решения «нуждаются в изучении в установленном порядке на предмет их соответствия упомянутой Грамоте», поскольку изменения в устав должны были быть представлены на одобрение Патриарху Московскому и всея Руси.

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Также Синод выразил сожаление в связи с тем, что в ряде епархий УПЦ прекращается поминовение Патриарха Московского и всея Руси, что уже привело к разделениям внутри Украинской Православной Церкви. Со своей стороны РПЦ намерена и дальше молится о сохранении церковного единства и о скорейшем прекращении кровопролития.

Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов считает, что решение УПЦ о разрыве отношений с Москвой будет признано никчемным.

«Очевидно, что синодальная проверка покажет очевидное несоответствие того, что напринимали 27 мая в Киеве ни канонам, ни документам Русской Православной Церкви. Если бы все соответствовало, то нечего тогда и проверять. Очевидно и то, что реализовать решения Священного Синода может только освобождение Киева русской армией», – сказал Фролов «ПолитНавигатору».

Он поделился некоторыми подробностями украинского раскольнического «собора», о которых сообщают с Украины.

«Свидетели описывают неадекватно жёсткое поведение митрополита Онуфрия на Собрании. Никто не ожидал от него такой реакции. он вел себя категорично и безапелляционно. Выступил митрополит Иларион (Донецкий) и напомнил, что говорил отец Зосима о данной ситуации с автокефалией. Онуфрий в жесткой форме сказал, что это частное мнение Зосимы и его видение. Выступил митрополит Лука (Запорожский) против автокефалии. Онуфрий его заткнул так же, как и Илариона, сказав, что он засиделся на одном месте и пора ему послужить где-то в другом… Митрополит Онуфрий сделал выговор митрополиту Павлу (наместнику Киево-Печерской Лавры). Павел был против автокефалии. Митрополит Агафангел (Одесский) был против неканоничности проведения мероприятия, на что митрополит Онуфрий указал его очень преклонный возраст и посоветовал ему уйти на покой. Онуфрий оставил за собой право поминать всех предстоятелей Поместных Церквей (остальные должны поминать только правящего архиерея). Патриарх Кирилл поминается теперь на пятом месте в списке. Так уже произошло в воскресенье в Киево-Печерской Лавре. Миро будут варить в Киеве. Чтобы не пугать народ словом «автокефалия», было принято написать «самоуправление». Но это фактически перевод с греческого слова «автокефалия». Фактически, УПЦ с пятницы – самопровозглашенная автокефальная церковь (с нарушением церковных канонов по принципу Македонской, до ее настоящего признания Сербской)», – пересказал Фролов.

По его данным, в воскресенье «в Одессе митрополит Агафангел плакал, когда выносил на литургии Святые Дары, словно сомневался в том, что после собрания 27 мая хлеб и вино стали Телом и Кровью Христовыми, и боялся, что Благодать Святого Духа отступает от УПЦ».

Тем не менее, в Патриархии, похоже, решили делать вид, будто бы ничего экстраординарного не произошло, отказываясь замечать, что решение УПЦ о разрыве с Русской Церковью было провозглашено именно в контексте поддержки нацистской армии Украины, которая сейчас воюет с армией России.

Вот какое заявление распространяется от имени главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Илариона:

«Никакого заявления об отделении от Русской Православной Церкви не было. Не было сделано заявления о том, чтобы у Украинской Православной Церкви появился какой-то новый статус, – наоборот, в очередной раз она подтвердила, что обладает статусом независимости и самостоятельности, который был дан ей еще в 1990 году», – сказал Иларион, фактически заняв позицию страуса, прячущего голову в песок.

Шеф-редактор телеканала «Царьград» Михаил Тюренков полагает, что риторика Московской Патриархии совершенно неадекватна захвату власти в УПЦ сепаратистами.

«Вслушиваясь и вчитываясь в некоторые официальные комментарии относительно позавчерашнего укрособора и «разъяснения» сегодняшних Синодальных решений, испытываю стойкое дежавю. Сначала даже не сообразил, с чем это связано, но сейчас вспомнил. Примерно так ещё совсем недавно комментировал специальную военную операцию г-н Песков. Благо, в последние недели налицо информационная перемена к лучшему», – отметил Тюренков.