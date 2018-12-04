«Московская патриархия воспитала из Усика ментального калеку» – украинский историк

04.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Священники УПЦ МП не горят желанием переходить в так называемую автокефальную церковь.

Об этом в интервью журналу “Країна”заявил украинский историк, член экспертного совета Государственного агентства по вопросам кино Ростислав Мартынюк.

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“Не думаю, что люди из Московской патриархии ждут момент, чтобы перейти в автокефальную церковь. Им нравится там. В 2014 году, когда стало понятно: развязанная война – полностью на совести Кремля, массового перехода приходов не было”, – напомнил собеседник издания.

Отвечая на вопрос, какой украинский продукт ему было бы приятно показать знакомым за границей, он заявил, что может точно сказать, что не показывал.

“Например, боксера Александра Усика, который не понимает, кто он. Кукла, которая не осознает, что она говорит. Этому виной Московская патриархия. Она воспитывает ментальных калек. Их тяжело реабилитировать. Не показывал бы людей, которые продолжают читать московскую литературу или смотрят их фильмы”, -добавил Мартынюк.

Отметим, что крымчанин Александр Усик, выступающий под флагом Украины, является прихожанином УПЦ МП.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, украинский пропагандист охарактеризовал Усика как участника “гибридной агрессии России”.

Также в Киеве победу Усика над россиянином Гасиевым объявили «зрадой говнюка-малороса».

А министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ему режет слух русский язык Усика и высказал сожаление, что боксер в Москве не вспомнил о Бандере, который “добьет всех”.