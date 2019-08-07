Московская журналистка показала, как в Белоруссии вытесняют русский язык

07.08.2019, Москва, Елена Острякова

В Белоруссии осуществляется планомерное вытеснение русского языка из общественной сферы. Новая навигация в метро Минска использует только белорусский и английский языки. Ликвидированы русскоязычные указатели.

Об этом в своем блоге рассказывает московская журналистка Татьяна Шабаева, посетившая столицу Белоруссии.

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«Нет русского языка и в голосовых объявлениях – вместо этого звучит «Площща Пирамоги» плюс то же самое (да, снова «пирамога») по-английски. В практически (или почти) стопроцентно русскоговорящем городе это выглядит и звучит дико», – написала Шабаева у себя в «Фейсбуке».

Только на белорусском исполнены в Минске таблички с названиями улиц, с указаниями на историчность зданий, таблички с названиями населённых пунктов. Стенды с городской навигацией – на белорусском, английском и китайском.

«Английский и китайский я хотя бы по разу действительно услышала в Минске. Белорусский – ну нет, ну не случилось», – комментирует Шабаева.

По ее словам навигация на русском сохранилась только в Национальном историческом музее.

«Например, чтобы сообщить об «уроженце Беларуси» Тадеуше Костюшко. Но возле большинства экспонатов надписи уже только по-белорусски и по-английски. Буклетик при входе дают белорусский (возможно, он бывает русский – при мне не было).

Красивенькие золотенькие таблички типа «ходить туда, ходить сюда» – на белорусском и английском. Излишне, наверное, упоминать, что все сотрудники музея между собой переговаривались (и с редкими захожанцами тоже) исключительно по-русски», – пишет журналистка.

Шабаева не согласна с тем, что Франциска Скорину, жившего в 16-м веке называют «белорусским первопечатником, основоположником и подвижником, пишут про его какие-то «белорусские и восточнославянские традиции».

«При том, что здесь же, вот здесь же, в музее можно убедиться, что знаменитая напечатанная им книга называлась «Библия Руска», и что язык этой книги – хоть и устаревший, разумеется – не только внятен русскому, но и вообще куда ближе русскому, чем белорусскому, без навязчивого аканья и ыканья. Которого я в Минске, за исключением официальных объявлений, ни от кого и не слышала», – написала Шабаева.

Она делает вывод, что дерусификация Минска «гораздо ближе к политике и психоделике, чем к логике и знанию».