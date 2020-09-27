27.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Культура, Москва, Россия
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Московские клубы отказались проводить концерт Макаревича в поддержку Беломайдана


Московские клубы отказали в проведении «Партизан-Феста» в поддержку белорусских майданщиков. В результате мероприятие пройдет онлайн на площадке либерального телеканала «Дождь».

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил музыкант-либерал Андрей Макаревич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Макаревича, он с радостью согласился выступить в поддержку белорусских оппозиционеров, когда ему предложили участие в концерте.

«Я – один из приглашенных туда музыкантов. Мне позвонили неделю назад, сказали, что такая штука будет, готовы ли вы? Я сказал, разумеется, готов. Насколько мне известно, хозяева зала вдруг отказались от проведения этой истории. Другие залы, к которым обращались, они тоже большого восторга не проявили. В результате на сегодняшний день этот марафон должен пройти на «Дожде» 30-го числа», – заявил Макаревич.

Российский артист также назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко посмешищем и посчитал, что он должен уйти.


Интересно, что кроме Макаревича в «Партизан-Фесте» должны принять участие другие коллективы – лидер групп «Тараканы!» и «Приключения Электроникой» Дмитрий Спирин, фронтмен «Несчастного случая» Алексей Кортнев и другие.

 

 

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