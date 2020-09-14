14.09.2020, Москва, Владимир Гладков, Сергей Рулёв
 
Белоруссия, История, Москва, нацизм, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал
Просмотров:

Московские коллаборанты устроили под посольством Белоруссии замайданную вакханалию


В Москве возле посольства Белоруссии несколько десятков либералов устроили акцию «Считайте меня белорусом».

Сходка организована в поддержку попытки госпереворота в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Митингующие, многие из которых пришли на демонстрацию с детьми, выстроились вдоль здания посольства и начали выкрикивать националистические лозунги «Живе Беларусь», а также «Лукашенко в автозак», и другие.

Они держали бело-красно-белый флаг белорусских коллаборантов, а также плакаты, призывающие остановить насилие против «мирных протестующих» в Минске. Также либералы пели белорусские и российские песни, в том числе «Перемен» Виктора Цоя.


В ходе митинга маленькие дети, которых родители привели с собой на акцию, тоже размахивали коллаборационистскими флагами и выкрикивали националистические лозунги.

Примечательно, что в ходе протеста молодая женщина, завёрнутая в бело-красно-белый флаг, раздавала демонстрантам символические «печеньки» в виде белорусских драников.

В то же время десятки человек, недовольных засильем и активностью коллаборантов в центре российской столицы, выстроились в нескольких метрах от демонстрантов.

Они подняли государственный флаг Белоруссии, красный флаг СССР, флаги в цветах георгиевской ленты и включили патриотические песни.

Так, один из них, представившись проживающим в Москве белорусом,  прокомментировал происходящее. По его мнению, пришедшие на эту акцию люди одурманены и не понимают, что их протесты не приведут ни к чему, кроме гражданской войны и трагедии всего народа.


«Здесь белорусов пару человек. Остальные одурманенные москвичи. Часть, конечно, есть проплаченных, но большая часть – просто одурманены этой идеологией, свободой и так далее.

Я вот сейчас разговаривал – большинство из них даже не знают, что это за флаг, красно-белый. Под этим флагом насиловали, убивали, вешали советских людей во времена Великой Отечественной Войны…

Это явно выраженная гибридная война на улицах Москвы. Они стоят тут, и никого не арестовывают…

Это заканчивается кровью на улицах. Это заканчивается свержением конституционного строя страны. Это заканчивается минимальным уровнем жизни и смертью граждан.

Это сепаратизм, это всегда война. Пример – Донецк и Луганск», – рассказал он, добавив, что все лозунги и символика, используемая белорусскими протестующими, имеет нацистские корни.

Также житель Белоруссии отметил, что подготовка к государственному перевороту в его стране началась ещё два года назад, когда в Гродно приехал финансируемый Госдепом США российский оппозиционный журналист и начал подготовку либеральных блогеров и «говорящих голов».


Отметим, что в ходе акции протестующие начали провоцировать корреспондента «ПолитНавигатора» Сергея Рулёва, который их снимал, и всячески препятствовать его работе. Тем не менее, журналист отнёсся к происходящему с юмором.

«Плотнее, девочки, плотнее! Почему не поёте, ребята? Пойте, я же вас снимаю», – сказал он.

«Провокатор, позор! Сколько стоит совесть?» – злились майданщики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть