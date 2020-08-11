Московские либералы и змагары устроили шабаш в поддержку белорусского госпереворота

11.08.2020, Москва, Владимир Гладков

В Москве несколько десятков человек с флагами белорусских «бандеровцев» пришли под посольство Белоруссии, чтобы поддержать попытку госпереворота в Минске.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире YouTube-канала «Другое мнение», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На несанкционированном мероприятии собралось несколько десятков человек. Они возлагали цветы в честь погибшего в Минске, размахивали флагами гитлеровских коллаборационистов, скандировали белорусские националистические лозунги, а также потрясали плакатами «Помоги партизанам Беларуси», «Выборы без Лукашенко, свободу политзаключённым», «Саша передавай дела» и другими.

В какой-то момент на акцию пришёл член партии «SERB», мужчина в футболке с флагом Новороссии, и поразился, как столько людей могут поддерживать фактически агрессию Польши против Белоруссии.

«Вот интересно, почему призывы (к протестам в Белоруссии – прим. ред.) идут с польских Telegram-каналов? Там очень чёткие корректировки – собирают, «бегите туда и туда». Чёткое управление», – сказал он.

После этого начался спор – участники протеста пытались доказать, что Telegram-канал вовсе не польский (хотя даже не спросили его названия), в то время как член «SERB» утверждал, что владельцы канала даже не скрывают своего местонахождения.

«Им стыдно признаваться, что управление протестом в Белоруссии идёт с Польши. А мы за это стали провокаторами», – возмутился противник майдана, когда спор прекратился.

В ходе мероприятия оцепившая место действия полиция призывала митингующих «освободить пешеходную часть», так как они занимали весь тротуар, и случайным прохожим приходилось обходить по проезжей части, однако собравшиеся продолжали требовать и выкрикивать лозунг «Саша три процента». В ответ на эти кричалки несколько неравнодушных начали скандировать «Майдан не пройдёт».

Позже московская полиция под одобрительные крики толпы задержала противника белорусского майдана как «провокатора». По информации канала «Avtozak LIVE» задержанного «SERBа» зовут Гоша Тарасевич.