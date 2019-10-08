Московские либералы обвинили Лукашенко в дурном влиянии на Кремль

08.10.2019, Москва, Елена Острякова

ГУ МВД России по городу Москве обратилось в Симоновский суд с исками о взыскании с организаторов несогласованных акций в столице 17,9 млн руб.

Ответчиками выступают бывшие кандидаты в депутаты Мосгордумы – Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Георгий Албуров, а также Алексей Навальный.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Либерал Дмитрий Гудков связывает иск МВД с дурным влиянием на Москву президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Зря мы не следим за братской Белоруссией. Там с минувшего января оппозиция уже оплачивает «услуги полиции» на митингах.

То есть нынешний иск московских полицаев не просто так, он вдохновлен Александром Григорьевичем. Даже цифры сопоставимы.

Так что братский славянский опыт мы переняли успешно», – написал Гудков у себя в фейсбуке.

Действительно, система оплаты услуг правоохранителей сократила число оппозиционных акций в Белоруссии.

Так, в прошлом году был отменен организаторами традиционный «Чернобыльский шлях», который проводился в течение 30 лет.

Напомним, с середины июля в Москве прошел ряд несогласованных митингов, организаторами которых стали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы.