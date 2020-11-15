Московские либералы поглумились над музеем Зои Космодемьянской

15.11.2020, Москва, Елена Острякова

Скандалом обернулась публикация на либеральном портале The Village статьи о музее, посвященном памяти Зои Космодемьянской, что расположен подмосковном селе Петрищево – на месте подвига и казни девушки гитлеровцами.

Текст в легкой развлекательной манере характеризует музей как «идеальное общественное пространство для прогулок с семьей и создания качественных фотографий для инстаграма».

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Автор считает, что название музея «Зоя» – это «идеальный нейминг» для места отдыха.

«Это место — чистый пример общественного пространства, где хочется гулять, пить кофе и кататься на роликах (как возле музея «Гараж» в парке Горького, например) — в общем, радоваться жизни, осознавая ценность этой возможности», – говорится в тексте.

Похвалив архитектурные достоинства нового здания, автор в первую очередь описывает… музейное кафе.

«Оно соответствует уровню музея — это не буфет с обветренными бутербродами, а светлое пространство с окнами в пол, стильными люстрами и лаконичной мебелью. В меню, помимо латте и фитнес-батончиков, есть комплексный обед якобы из военно-полевой кухни 40-х: морковный чай и кулеш — по сути, наваристый мясной суп (слишком вкусный, чтобы поверить, что он соответствует тому, что ели на фронте)», – упивается деталями автор.

Рассказывая об экспозиции, то журналист The Village сокрушается о том, что «СССР 30-х показан как государство без недостатков» и нет «ни единого стенда о репрессиях».

Значение подвига Космодемьянской автор объясняет «профессиональным любопытством Петра Лидова» – автора знаменитого очерка «Таня», опубликованного в газете «Правда» в 1942 году.

Статья сопровождается комментарием старшего преподавателя Школы исторических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Олега Морозова, который называет историю подвига Космодемьянской «учредительным мифом».

«Всякое разумное сомнение или научная критика, затрагивающие Сталина, советское командование, Красную армию или СССР в целом, расцениваются как оправдание фашизма и предательство. Логики здесь никакой нет, но в исторической политике ее и не бывает», – рассуждает историк.

Он вспоминает скандальную публикацию 2016 года художника Андрея Бильжо, который утверждал, что Зоя была умопомешанной. Морозов признает, что измышления Бильжо – грязный фейк, но его возмущает реакция на порочащую память героя статью.

«Но важно другое — реакция, последовавшая со стороны одиозных публицистов, политиков и блогеров: угрозы, брань, призывы привлечь человека к уголовной ответственности за его мнение. Вряд ли в таких условиях посмертную славу Зои Космодемьянской ждут какие-то серьезные перемены», – сокрушается Морозов.

Понятно, что публикация The Village вызвала волну возмущения в блогосфере и прессе. Модный сайт счел необходимым ответить на критику и разместил шокирующие ссылки на фэшн-сессии у колоннады музея. Мы видим на фото девушек-моделей, которые позируют, иногда в вызывающих костюмах и позах на фоне патриотического музея. Из пяти модных агентств на «инстаргамы» которых ссылается The Village, только одно сочло необходимым удалить публикацию.

А вот дизайнер Ольга Сказкина ничуть не смутилась вниманием.

«Мы уважаем все, к чему прикасаемся. Это философия бренда Olga Skazkina. Осеннюю коллекцию мы снимали в @muzej_zoi_kosmodemyanskoj. Его архитектура идеально вписывается в нашу концепцию. Четкие прямые линии, геометрия, белый цвет – о лучшем фоне мы не могли и мечтать. Но эта история ведь не только про форму, она и про содержание. Музейный комплекс Зои Космодемьянской, … ну где еще можно снять историю про женщину дела.

Дорогие наши девушки, обязательно загляните в этот новый музей «Зоя» в Московской области. Здесь встречаются современная архитектура, новейшие технологии, которые погрузят вас с головой в историю подвига одной из любимых народом Героя Советского союза, прекрасной Зои Космодемьянской, у которой, кстати, в это воскресенье-13 сентября был день рождения….», – написала Сказкина в «инстаграме».

Журналист Денис Тукмаков считает, что на публикацию возможны три ответа.

«Первый — сделать ровно то, чего добивалась редакция: немедленно стать их потрясённой жертвой. Затея циников на зарплате в том и заключается, чтобы задеть чувства максимального числа людей, всунуть пальцы им в рану и ждать реакцию.

В каком-то смысле, казнь в Петрищево продолжается прямо сейчас, и мучители из The Village заняты ровно тем же, чем и немцы, — выбивают стул из-под ног. С фотоаппаратом наготове.

Вариант второй — отморозиться и ответить на кощунство ещё большим кощунством. Поинтересоваться у редакции, когда ждать статью про велодорожки в Бабьем Яру. Можно ли жарить барбекю в Освенциме? Какой кофе популярен нынче в Варшавском гетто? — вот это вот всё. Но состязание в цинизме иссушает душу: это не для русских.

И есть, как мне кажется, третий, правильный ответ. Он заключён в словах 18-летней девушки: «Нас двести миллионов — всех не перевешаете». Это ведь и кощунникам ответ.

Столько лет прошло, а народ помнит о Зое, несмотря на все попытки казнить её снова и снова — через «версии» и «сенсации».

Да и сам этот вброс — что как не доказательство того, что Победа жива? Уж точно живей этих упырей. Воюют ведь с тем, что дышит. С мёртвым, с прахом — зачем воевать?» – написал Тукмаков в своем «фейсбуке».