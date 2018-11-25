Московские либералы вторят украинцам и обещают Гаагу за Керченский пролив

25.11.2018, Москва, Михаил Рябов

Украина наверняка будет инициировать судебное разбирательство на Западе по поводу сегодняшнего перекрытия Россией Керченского пролива после попытки отряда ВМСУ пройти в Азовское море без согласования с Россией.

«История с Керченским проливом долгоиграющая и подвержена Морскому арбитражу в Гааге», – написал в своем блоге главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

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В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов полагает, что на обострение Киев пошел не самостоятельно, а по указке Запада.

«Уверен, что за этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима – не случайно европейские и американские политики в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море. Украина, как страна, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряженности», – написал Аксенов в своем блоге.

Вместе с тем основную ответственность за инцидент он возлагает на Киев

«Именно интересы Украины пострадают в результате этих действий – как это уже случилось после пиратского захвата экипажа судна «Норд». Думаю, что истерики и провокации со стороны соседней страны будут продолжаться до тех пор, пока у власти в Киеве находится русофобский режим, управляемый из-за рубежа», – написал Аксенов.