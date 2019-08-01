Московские майдауны грезят о «святой ельцинской эпохе» – Стрелков

01.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Организаторы «майдана» в Москве стремятся вернуть Россию в эпоху 90-х, однако такие процессы лишь развалят страну и опустят на дно уровень жизни, так как обычные люди для них – всего лишь расходный материал.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, начнём с того, что организаторы протестных акций преследуют вполне определённые цели, которые на 100% отличаются от наших целей. Эти люди стремятся заменить Путина на человека, который бы вернулся к «святой ельцинской эпохе», как они выражаются, – 90-х. Народ они вообще рассматривают только исключительно как инструмент.

Это люди, которые в целом являются вполне сознательными единомышленниками Чубайса, Бурбулиса покойного и всей этой замечательной компании молодых реформаторов начала 90-х, которые в ответ на массовые смерти людей говорили: «Ну, они не вписались в рынок».

Поэтому выходить сейчас на совместные митинги с ними – это лить воду на их мельницу, учитывая, что патриоты утонут в той массе хипстеров, которых они выводят, либеральной интеллигенции, мало ещё – плохо, что соображающей молодёжи, которая, как говорила одна девочка примерно такого же уровня, что она хочет кружевные трусики, она хочет в Европу. Но мы только будем увеличивать им массовку.

Люди, которые приведут, в случае победы, нашу страну к распаду, полному развалу, к падению ниже уровня 90-х, причём намного, они даже нас, извините, не поблагодарят. Не говоря уже то, что те патриоты, которые участвовали в защите Донбасса, воссоединении Крыма, они автоматически в глазах всех Навальных и иже с ним являются преступниками, которых необходимо посадить или выдать в Гаагу, Киев и так далее и тому подобное. Поэтому не может у нас быть общего фронта с этими людьми», – резюмировал герой Донбасса.