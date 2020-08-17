Московские политологи анонсируют отставку Лукашенко

17.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко придется смириться с протестами майданщиков и оставить свою должность.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты.

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«Лукашенко все-таки найдет в себе силы уйти. При всех особенностях его характера, он все-таки думает о Белоруссии и белорусах. Но ему, конечно, безумно трудно принять это решение. Возможно, будет лучше, если его не слишком сильно будут торопить. С высокой вероятностью можно утверждать, что эскалации конфликта не потребуется для того, чтобы вынудить Лукашенко к отставке», – считает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, вчерашний митинг сторонников Лукашенко явно не задался.

«Скорее всего, провести акции захотел не Лукашенко, а кто-то из его искренних сторонников. Он, наверно, понимал, что ничем хорошим это не кончится. Но искренние люди хотели помочь», – сказал эксперт.

Соглашается с коллегой и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Лукашенко обречен на уход. Даже при том, что оппозиция действует крайне пассивно, спастись ему не удастся. Рано или поздно появятся полевые командиры, которые возьмут инициативу в свои руки. Они не будут выяснять, кто из них главнее, не станут уговаривать Лукашенко сложить президентские полномочия. Они просто возьмут власть в свои руки, потому будут преисполнены желания рвануть вперед», – убежден политолог.

Он говорит, что любой, кто поведет сейчас за собой людей, станет следующим президентом Белоруссии и заберет себе славу победителя Лукашенко.

«Сложно сказать, как долго продержится его режим. Уже сейчас каждый новый день для него – это большое достижение», – резюмировал Суздальцев.