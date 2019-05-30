Московский адвокат меджлисовцев обещает России большие проблемы из-за украинских моряков

30.05.2019, Киев, Игорь Петров

Член Московской областной коллегии адвокатов Николай Полозов, получивший известность как адвокат Pussy Riot, а в недавнее время защищавший в российских судах Надежду Савченко и членов «Меджлиса» считает, что Украина может инициировать усиление санкций против России.

Весомым поводом к этому, по его мнению, является отказ Москвы выполнить требование Международного трибунала ООН по морскому праву о немедленном освобождении украинских моряков, арестованных за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Об этом он заявил в эфире телеканала UATV Russian, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Решение Международного трибунала ООН по морскому праву является обязательным. Трибунал предоставил России срок 1 месяц, до 25 июня чтобы предоставить отчет о выполнении. За всю историю этого трибунала ни разу не было чтобы государство не выполняло решений, которые трибунал принимал.

Конечно, сейчас не 2014 год, время изменилось. Я не исключаю, что Кремль может попытаться «поиграть мышцами», попытаться поднять ставки. Но это в конечном счете может привести к серьезным политическим и экономическим рискам для России. Поскольку Россия все-таки интегрирована в глобальные политические и экономические процессы я не исключаю, что после 25 июня, если российские власти продолжат удерживать незаконно захваченных моряков, со стороны западных союзников, партнеров Украины, может быть инициировано усиление санкций против России. Они могут касаться морской тематики.

Россия является морской державой, ее корабли находятся в мировом океане. Она ведет ряд серьезных инфраструктурных проектов, связанных с морем. Санкции могут быть запретом на вход в порты определенных стран, запрет на проход через определенные проливы. Это может быть блокирование строительства «Северного потока». Для России ущерб от подобных санкций может превышать любую политическую выгоду, которую Кремль рассчитывает получить за счет захваченных моряков», – рассуждает Полозов.