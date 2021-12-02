Московский аналитик: Пора забыть Украину и делать Донбасс успешным

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Новости Украины

На данном этапе российской внешней политике пойдет на пользу избавление от иллюзий о братской Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет руководитель аналитического центра «СтратегПРО» Александр Ведрусов.

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Он считает, что в обозримой перспективе России придется выстраивать политику на украинском направлении «в режиме элементарной минимизации ущерба».

«Причем ввиду нарастающей деградации киевского политикума и фактической утраты Украиной своей международной правосубъектности, основные переговоры о ее месте и статусе в новых геополитических раскладах Москве приходится вести с западными партнерами Киева, ведь именно им украинское руководство в последние годы делегирует свои полномочия на взаимоотношения с Россией. С точки зрения беспристрастной прагматики нам следовало бы на какое-то время забыть о существовании Украины, сознательно выпавшей из культурно-исторического гравитационного поля России», – считает Ведрусов.

В отношении Минских соглашений он предлагает действовать, исходя из объективной предпосылки, что Киев никогда не пойдет на их выполнение.

«А значит Донбасс, который в 2014 году сделал отличный от остальной Украины геостратегический выбор, должен де-факто быть частью общего социально-экономического и гуманитарного пространства с Россией и превратиться из насквозь простреливаемой буферной зоны в наглядный успешный пример евразийского интеграционного взаимодействия. Задача сложная, но вполне решаемая», – подчеркивает эксперт.

Также он указывает на необходимость максимально воздерживаться от новых торговых контактов со страной, провозгласившей Россию «страной-агрессором». Помогать же народу предлагает лишь в чрезвычайных ситуациях, скажем, стихийных бедствий.

«А лучшим вариантом помощи оказавшимся в тяжелом положении украинцам будет максимально возможное упрощение их переезда в Россию и оформление российского гражданства. К сожалению, соответствующие процедуры все еще слишком забюрократизированы. Между тем Украина вполне могла бы внести свой посильный вклад в преодоление негативных демографических тенденций в России», – убежден эксперт.

При этом он осознает, что полностью забыть о существовании Украины не получится.

«Бесконечно игнорировать деструктивные действия украинского руководства попросту не выйдет. Киев в обозримой перспективе не перестанет быть для России в лучшем случае источником постоянных неприятностей, а в худшем прямых угроз — военных, экологических и даже бактериологических. Тем не менее максимальная прагматизация контактов с Украиной и избавление от вредных иллюзий о братской стране на текущем этапе должны пойти на пользу российской внешней политике, причем далеко не только на украинском направлении», – резюмирует Ведрусов.