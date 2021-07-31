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31.07.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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«Московский чекист настойчиво идет к уничтожению Украины» – Лосев

Новости УкраиныОпубликованная президентом РФ Владимиром Путиным статья об историческом единстве русских и украинцев адресовалась также...

Опубликованная президентом РФ Владимиром Путиным статья об историческом единстве русских и украинцев адресовалась также странам Запада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Український тиждень» пишет доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Игорь Лосев.

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По его словам, опубликовав статью, Путин посчитал, что «лидеры стран Запада должны признать его право делать с Украиной все, что заблагорассудится».

«Путин пользуется тем, что осведомленность западных руководителей в вопросах истории (особенно Украины) очень далека от идеала, поэтому в путинские фейки они вполне могут поверить, особенно если захотят, если им так будет удобно и выгодно», – считает Лосев.

«Это также очередное обращение к русскому народу, возможность лишний раз доказать ему, что уничтожение Украины – дело благородное и справедливое, что на стороне агрессоров – матушка история. А народ всегда в таких случаях охотно верил. Ему это тоже удобно, а некоторым, кто уже воспользовался плодами оккупации Крыма и Донбасса, даже выгодно. Это обращение и к украинцам, чтобы запугать патриотическую часть общества и одновременно вдохновить и консолидировать всех коллаборационистов и потенциальных предателей на территории Украины», – добавляет автор.

«Путин еще раз подтвердил, что ни один мир с Украиной ему не нужен, а это делает глупыми и жалкими все старания Владимира Зеленского. Московскому чекисту нужна уничтоженная Украина. И он настойчиво идти к своей цели», – резюмирует Лосев.



Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Лосев объявил Путина «добрым следователем», проводящим психологическую спецоперацию.

Также Лосев предупреждал, что Россия снимет последнюю рубашку, но победит в войне.

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