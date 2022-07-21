Московский депутат арестован за гитлеровское глумление над храмом Минобороны

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Новости Украины

Муниципальный депутат московского района Филевский парк Вадим Коровин арестован на десять суток за публикацию статьи с изображением нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Об этом сам Коровин написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коровин оправдывается, что всего лишь сделал перепечатку публикации либерала Артемия Троицкого, критикующего спецоперацию ВС РФ на Украине. Троицкий опубликовал «шутку» о том, что находящаяся в главном храме Минобороны икона якобы замироточила, приложив к ней фотографию статьи газеты «Нью-Йорк Таймс» о смерти Гитлера, где нацистский лидер был изображен со свастикой на рукаве.

«Все, мне дали 10 суток ареста за публикацию статьи Нью-Йорк Таймс от 2 мая 1945 года о том, что Гитлер мертв. Распространение экстремистских материалов. Ст. 20.3 КОАП РФ», – продолжал паясничать нацпредатель.

Коровин известен своей либеральной позицией. В феврале этого года, за несколько дней до начала спецоперации на Украине, он опубликовал видеоролик, в котором пугал россиян санкциями и «горами трупов» в случае начала боевых действий, а также призывал отказаться от ввода войск.