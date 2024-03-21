Московский экономический форум обсудит тревожную ситуацию на Ближнем Востоке и Кавказе

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Военные конфликты на Ближнем Востоке, которые грозят перерасти в Третью мировую, и поиски механизмов для их разрешения, снижения напряженности будут обсуждать на панельной сессии «Ситуация на Ближнем Востоке. Взгляд России», которая состоится в рамках VIII Московского экономического форума 2-3 апреля на площадке Цифрового делового пространства Москвы.

Бюрократически-правовая система демонстрирует отсутствие потенциала сдерживания нарастающего кризиса, при том, что его последствия будут иметь мультипликативный эффект «домино» по всему земному шару. Об этом накануне МЭФ рассказала модератор ближневосточной сессии, российский политолог, востоковед, конфликтолог Каринэ Геворгян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на Ближнем Востоке продолжается кровавая трагедия, масштабы которой, несомненно, имеют тенденцию к расширению при отсутствии механизмов и потенциала сдерживания. Кровоточит Сирия, Израиль, ведя, по сути, операцию с признаками геноцида против Палестины, одновременно не прекращает нападений на Сирию, Ливан. Не исключено, что «на низком старте» очередная война на Южном Кавказе как периферийном регионе Ближнего Востока с сопутствующим кровопролитием, что неизбежно приведёт к качественно новому витку обострения отношений между Россией и Ираном, с одной стороны, и Западом, с другой. Тем самым Западом, который на протяжении столетий рассматривал тот самый Восток в формате идеологии ориентализма в качестве своей добычи», – отметила Геворгян.

В этих условиях, по ее словам, даже адекватное описание нарратива не гарантирует создания основы для выхода из сложившейся ситуации и конструктивного подхода к вопросам мироустройства.

«Катастрофические» ожидания в обществах и управляющих структурах придают дополнительное ускорение процессам и кризису взаимного доверия. Атмосфера всепроникающей тревоги создала благоприятные условия для распространения в медиа и на дипломатическом поле гипероценочного подхода, транслируемого в массы.

Поэтому эксперты по Ближнему Востоку на сессии МЭФ обсудят разные аспекты, касающиеся как рисков и угроз, так и перспектив этого региона. Среди них: боевые действия и возможности снижения их интенсивности, риски возникновения новых и возможные механизмы урегулирования существующих конфликтов, региональные и макроэкономические факторы, геостратегические интересы России и её потенциал в деле обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, а также фактор военного присутствия США.

«Такой, как например, тайно осуществлённое продление на десять лет соглашения с Катаром о дальнейшей эксплуатации самой большой военной авиабазы на Ближнем Востоке Эль-Удейд, где находятся контингенты ВВС Катара и Британии. Оно было продлено — в контексте усиления американского присутствия в регионе на фоне роста угроз со стороны поддерживаемых Ираном боевых групп в Ираке, Сирии и Йемене», – уточнила Геворгян.

Также эксперты обсудят технологический и ресурсный потенциал стран Ближнего Востока, совпадение и конфликт их интересов, активность Турции и Ирана и перспективы развития инфраструктуры коммуникаций.

С докладами по теме выступят журналист-международник Аббас Джума, ливанский предприниматель, эксперт по криптовалюте и искусственному интеллекту Айман Ас-Сейед, поэт, первый секретарь посольства государства Палестина, журналист, политолог Абдулла Исса, российский тюрколог, политолог, специалист по международным и межнациональным отношениям, политик Владимир Аватков, предприниматель Леван Васадзе, экономический аналитик, специалист теории управления Кямиль Аскерханов.

Сессия «Ситуация на Ближнем Востоке. Взгляд России» пройдет во второй день форума. Для бесплатного онлайн участия в мероприятиях МЭФ достаточно зарегистрироваться на сайте.