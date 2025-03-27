Московский экономический форум. Вассерман развенчает «догматы тоталитарной секты либералов»

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Плюсы и минусы национализации Центробанка РФ обсудят на Московском экономическом форуме, который пройдет 1-2 апреля. В частности, речь пойдет о финансовом суверенитете России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одним из докладчиков по этой теме выступит депутат Думы Анатолий Вассерман, уже больше 30 лет специализирующийся на экономических темах и считающий МЭФ одной из самых эффективных площадок для высказываний мыслей, «не соответствующих догматам тоталитарной секты либералов». По его словам, под национализацией ЦБ не стоит понимать прямое подчинение правительству.

«Лично для меня национализация Центробанка означает привязку его политики ко всему состоянию национальной экономики. В частности, эмиссия рубля должна соответствовать приросту внутреннего производства. Именно внутреннего, а не каких-то факторов, связанных с мировым рынком. Если такая привязка состоится, то это существенно улучшит стабильность всей экономики РФ и будет благоприятно для многих других стран. Прежде всего — для наших торговых партнеров. Это стабилизирует реальную ценность наших денег, и нашим партнерам станет легче планировать взаимодействие с нами», – отметил эксперт.

В такой трактовке национализация рубля, несомненно, полезна. Но есть другие последствия национализации ЦБ, которые могут повлечь негативный сценарий.

«Само это понятие национализации ЦБ запускает несколько разных трактовок, и поэтому полезна она или нет, зависит от того, какой национализации хотим. Если трактовать национализацию ЦБ как привязку деятельности банка к состоянию отечественной экономики, то в такой трактовке это дело, несомненно, полезно», – считает Вассерман.

Обсуждение последствий национализации ЦБ пройдет в первый день форума 1 апреля. Свой анализ также представят академики РАН Абел Аганбегян и Сергей Глазьев, российский экономист Олег Сухарев и экономический обозреватель, журналист Юрий Пронько.

IX Московский экономический форум в этом году основной темой докладов избрал демографию: традиционные семейные устои и их пересечение с индустриализацией. В двухдневной программе четыре пленарные дискуссии и тринадцать тематических сессий, которые исследуют и раскрывают назревшие изменения экономической политики в условиях возвращения к традиционным цивилизационным ценностям и стимулирования демографического роста.

Форум начнется пленарной дискуссией «Новая индустриализация и умножение народа». Тему взаимосвязи экономики и демографии продолжат сессии «Новое блоковое разделение мира. Стратегия России», «Макроэкономика: Россия и мир. Инвестиционная и монетарная эффективность» и «Продовольственная безопасность. Роль России в мире».

Второй день откроется пленарной дискуссией «Меняющийся мир. Стратегия России». Международный тренд продолжат сессии «Возвращение в Космос. Задачи для России» и «Ближний и Средний Восток в меняющемся мире». Экономическое направление поддержат заседания «Заблуждения в экономике. Как развеять мифы и начать развиваться?», «Машиностроение 2025 — что год текущий нам готовит: вызовы или их преодоление?» и «ЕАЭС VS ВТО: новые альянсы и новые правила для мира».

Культурную составляющую обсудят на сессии «Цивилизационная идентичность — традиции и будущее». Завершится все заключительной пленарной дискуссией с подведением итогов МЭФ.

Регистрация на МЭФ-2025 проводится на сайте мероприятия. Тематические сессии и дискуссионные панели доступны для просмотра онлайн при предварительной регистрации.