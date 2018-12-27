Московский эксперт советует украинцам «восстать» против Варфоломея

27.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Создание «Церкви Порошенко» – это продажа в рабство многомиллионного православного украинского народа «стамбульскому антихристу».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Многомилионная Украинская Православная Церковь теперь будет иметь такой статус, как Эстонская Автономная Церковь – несколько десятков тысяч человек, Синайская Автономная Церковь – буквально несколько тысяч человек, Японская – 36 тысяч человек. Вот и всё! Вы что делаете? Вы унижаете свой народ!

Я обращаюсь к украинским православным: вас сдали в рабство стамбульскому антихристу! Ваши средства будут идти теперь в Стамбул! Большего позорища не было! Вот такая церквушка захватила многомиллионный православный украинский народ! Украинский народ должен восстать и смести вас к чёртовой матери!» – подначивает Багдасаров.