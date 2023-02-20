«Московский государственный переворот» в Кишиневе проходил на английском языке

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Массовые протесты, прерванные осенью, возобновились в Кишиневе.

В воскресенье оппозиции удалось вывести на улицы значительное число людей (оценить количество можно на фото с дрона), хотя большую часть автобусов с протестующими молдавской полиции удалось остановить на подъездах к Кишиневу.

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Лозунги манифестантов носили подчеркнуто социально-экономический характер. Люди прошли колонной в голове которой был растянут лозунг: «Квитанция от Майи Санду самая длинная в мире».

Они требовали от властей компенсировать возросшие почти в 10 раз тарифы на коммунальные услуги.

Однако это не помешало властям представить протест как часть мифического «государственного переворота», инспирированного Россией, который президент Молдовы Майя Санду анонсировала на прошлой неделе.

«Это совокупность событий. Все это части единого целого, мы это знаем. Россия в Молдове всегда полагается на коррумпированных и уязвимых политиков. Они не понимают, что у нас нет такой диктатуры, как в Российской Федерации. Если они попытаются дестабилизировать ситуацию, безусловно, правоохранительные органы вмешаются и не допустят этого», — заявил спикер молдавского парламента Игорь Гроссу в интервью «Радио Молдова».

А министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко продолжает настаивать на бредовой версии Санду, что переворот будет осуществляться при помощи русских, белорусских, сербских и черногорских «диверсантов». На этом основании молдавские пограничники уже не пустили в страну сербских болельщиков и черногорских боксеров.

«Футбольные болельщики являются частью гибридной войны, которую Россия организует с помощью беглых олигархов. Россия уже почти год массово поддерживает эту гибридную войну в Республике Молдова. Вы знаете, когда Россия начала военную агрессию в Украине, усилились все угрозы для Республики Молдова. И теперь мы видим все элементы нетрадиционной войны, которая оказывает очень сильное давление на правительство, опустошая бюджет и отвлекая нас от повестки дня в области развития, радикализируя общество и вызывая массовую дестабилизацию», – заявила Ревенко в интервью «Немецкой волне».

Видимо предвидя такие обвинения, протестующие сделали все, чтобы их действия не напоминал «государственный переворот». Они отказались от традиционной практики перегораживания центральной площади, а провели свой митинг в сквере в оперного театра.

Более того часть выступающих озвучила требование по коммуналке на английском языке, который вряд ли знают пенсионерки из регионов, составлявшие большинство протестующих.

Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику осудил протест как манипуляцию народом олигархами.

«Больше всего воскресного протеста желает Майя Санду. После ее бреда о «государственном перевороте» ничто не может помочь ей больше, чем протест, который игнорирует естественную озабоченность людей, вызванную все более очевидными попытками открыть «второй фронт» (с народами Республики Молдова и Грузии в качестве пушечного мяса) и выдвигает в качестве лозунгов популистские, невыполнимые и абсурдные требования, такие как – полная оплата счетов за энергию из госбюджета. Сказанное никоим образом не может быть истолковано как осуждение участия в протесте людей, дошедших до отчаяния», – написал Кику в соцсети.